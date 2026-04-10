Синнер снова обыграет Зверева и выйдет в финал?

прогноз на матч турнира в Монте-Карло, ставка за 2.03

Итальянец Янник Синнер сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Зверев — Синнер с коэффициентом для ставки за 2.03.

Зверев

Cаша повторил свой лучший результат на «тысячнике» в Монте-Карло.

Ранее немец добирался до этой стадии в 2018 и 2022 году.

Зверев пропускал первый круг, а во втором у него был тяжелейший матч против Кристиана Гарина — 4:6, 6:4, 7:5. В решающем сете чилиец вел 4:0 и не смог подать на матч при счете 5:3.

В третьем раунде Зверев уверенно обыграл бельгийца Зизу Бергса — 6:2, 7:5.

В четвертьфинале у него был непростой матч против Жоао Фонсеки — 7:5, 6:7, 6:3. Во втором сете Зверев вел с брейком, но в итоге отдал партию. При этом он действительно здорово провел решающий сет.

Зверев дошел до полуфинала на третьем «Мастерсе» подряд. В марте он добрался до этой стадии в Индиан-Уэллс и Майами. На обоих турнирах Саша проиграл — Яннику Синнеру.

Синнер

Янник третий раз в карьере дошел до полуфинала на Лазурном берегу.

На данный момент это тоже его лучший результат на турнире в Монте-Карло.

Итальянец тоже пропускал первый круг, а во втором одержал уверенную победу над Юго Эмбером — 6:3, 6:0.

В третьем раунде Синнер выиграл у Томаша Махача — 6:1, 6:7, 6:3.

В четвертьфинале вторая ракетка мира остановил канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:4.

Победная серия Синнера на уровне ATP 1000 составляет уже 20 матчей. Интересно, что на этом отрезке Махач — единственный, кому удалось взять у него хотя сет.

В прошлом месяце Синнер сначала выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллс, а потом стал чемпионом «тысячника» в Майами.

Янник выиграл 11 из 15-ти предыдущих полуфиналов на уровне ATP 1000.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 4.65, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: ранее Янник выиграл восемь из 12-ти матчей против Саши. При этом важно уточнить: текущая победная серия итальянца над немецким теннисистом составляет семь матчей.

Как и в предыдущей их встрече, которая состоялась в Майами, Зверев, вероятно, навяжет борьбу и на этот раз, может, даже возьмет сет, но в финал снова выйдет не он, а его соперник.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал больше 20,5 за 2.03.