Испанец Карлос Алькарас сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Алькарас — Вашеро с коэффициентом для ставки за 1.92.

Карлос второй год подряд вышел в полуфинал «тысячника» на Лазурном берегу.

Алькарас — действующий чемпион турнира в Монте-Карло.

Испанец пропускал первый раунд, а во втором обыграл аргентинца Себастьяна Баэса — 6:1, 6:3.

В третьем круге Алькарас одержал победу над Томасом Этчеверри. Этот матч получился не таким простым — 6:1, 4:6, 6:3.

В четвертьфинале Карлос провел мастер-класс для представителя Казахстана Александра Бублика — 6:3, 6:0.

С учетом прошлого сезона Алькарас выиграл 25 из 26 последних матчей на грунте. В 2025-м он выиграл титулы в Монте-Карло, Риме и на Ролан Гаррос, а также также дошел до финала на «пятисотнике» в Барселоне.

В текущем сезоне Карлос провел 23 матча. На этом отрезке у него 21 победа и два поражения.

Победа над Бубликом стала для Алькараса 300-й в карьере (при 67 поражениях).

Валантен второй раз в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

Его лучшим результатом на этом уровне пока остается победа в Шанхае в октябре прошлого года.

В первом раунде текущего турнира Вашеро одержал волевую победу над Хуаном-Мануэлем Серундоло — 5:7, 6:2, 6:1. В начале второго сета аргентинец вел 2:0, но в итоге монегаск взял 12 из 13 следующих геймов.

Во втором круге Вашеро выиграл у пятой ракетки мира Лоренцо Музетти — 7:6, 7:5.

В третьем раунд у него был тяжелейший трехчасовой матч против поляка Хуберта Хуркача — 6:7, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Валантен обыграл австралийца Алекса Де Минора — 6:4, 3:6, 6:3. Это его четвертая в карьере победа над соперником из топ-10.

На следующей неделе Вашеро дебютирует в топ-20.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Алькарас выйдет в финал. На победу Вашеро в этом матче можно поставить за 8.60.

Прогноз: вряд ли Валантен тормознет действующего чемпиона, но он, в отличие от Бублика, точно приложит максимум усилий для того, чтобы зрители получили удовольствие от матча.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.92.