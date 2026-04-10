прогноз на матч турнира в Монте-Карло

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Вашеро — Де Минор с коэффициентом для ставки за 2.67.

Вашеро

Валантен третий раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса».

Его лучшим результатом на этом уровне пока остается победа в Шанхае в октябре прошлого года.

В первом раунде текущего турнира Вашеро одержал волевую победу над Хуаном-Мануэлем Серундоло — 5:7, 6:2, 6:1. В начале второго сета соперник вел 2:0, но в итоге монегаск взял 12 из 13 следующих геймов.

Во втором круге Вашеро выиграл у пятой ракетки мира Лоренцо Музетти — 7:6, 7:5. Это была третья в карьере победа над соперником из топ-10.

В третьем раунд у него был тяжелейший трехчасовой матч против поляка Хуберта Хуркача — 6:7, 6:3, 6:4.

На следующей неделе Вашеро дебютирует в топ-20.

Де Минор

Алекс третий год подряд вышел в четвертьфинал «тысячника» на Лазурном берегу.

Его лучшим результатом на этом турнире пока остается прошлогодний выход в полуфинал.

Де Минор оказался в числе первых восьми сеяных, поэтому для попадания в четвертьфинал ему надо было выиграть два матча.

В первом австралиец одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 7:6, 2:6, 6:2.

В третьем раунде его соперником был бельгиец Алекс Блокс — 7:5, 7:6.

Де Минор выиграл два матча подряд впервые после победы на февральском «пятисотнике» в Роттердаме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 2.67, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: Вашеро на невероятном эмоциональном подъеме. По сути, его сейчас поддерживает всё княжество, и этот момент может стать ключевым — справится ли Де Минор с эмоциональным давлением? Рискнем предположить, что монегаск снова порадует местную публику.

Рекомендуемая ставка: победа Вашеро за 2.67.