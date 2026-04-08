Фонсека тоже не справится с Берреттини?

прогноз на матч турнира в Монте-Карло

Итальянец Маттео Берреттини сыграет против бразильца Жоао Фонсеки в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Берреттини — Фонсека с коэффициентом для ставки за 1.99.

Берреттини

Маттео второй год подряд вышел в третий круг «тысячника» на Лазурном берегу.

В прошлом сезоне итальянец не смог пройти эту стадию, проиграв Лоренцо Музетти.

На этой неделе Берреттини стал участником пока что самого удивительного матча.

Во втором раунде он выиграл у Даниила Медведева со счетом 6:0, 6:0 .

Вот что сказал Берреттини после матча с Медведевым: «Это один из лучших матчей в моей жизни. Кажется, я допустил всего три ошибки за весь матч, а против такого игрока, как Даниил, это непросто. План на игру был идеален, все мои удары работали. В первом гейме я отыграл два брейк-пойнта, а после этого почувствовал, что играю лучше него. Не ожидал, что смогу победить 6:0, 6:0».

В первом раунде Маттео встречался с Роберто Баутистой-Агутом, который не смог завершить матч. Испанский теннисист снялся в первом сете при счете 4:0 в пользу итальянца.

Берреттини в этом сезоне провел на грунте уже девять матчей. В феврале он играл на этом покрытии на южноамериканских турнирах.

Фонсека

Жоао в предыдущем раунде выиграл у Артура Риндеркнеша, который перед этим остановил Карена Хачанова.

Как и ожидалось, матч против француза получился непростым, но при этом бразилец все-таки весьма убедительно провел решающий сет — 7:5, 4:6, 6:3.

В первом круге Фонсека легко выиграл у Габриэля Диалло. Для победы над канадским теннисистом ему хватило двух сетов — 6:2, 6:3.

В этом году Фонсека провел пока лишь 12 матчей. Сейчас у него семь побед и пять поражений.

Лучшим результатом 19-летнего латиноамериканца пока остается выход в 1/8 финала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс. На калифорнийском «тысячнике» он выиграл у Рафаэля Коллиньона, Карена Хачанова и Томми Пола, после чего уступил Яннику Синнеру со счетом 6:7, 6:7.

В феврале Жоао провалил защиту титула в Буэнос-Айресе (проиграл в стартовом матче Алехандро Табило) и прошел лишь раунд на домашнем «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 2.16, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 1.69.

Прогноз: несколько лет назад Маттео обыграл Жоао в рамках Кубка Дэвиса со счетом 6:1, 7:6. Несмотря на то, что на этой неделе итальянец тоже в полном порядке, все равно считаем, что оптимальной сейчас будет ставка без учета исхода. Фонсека, в отличие от Медведева, любит играть на грунте.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Берреттини — Фонсека принесёт чистый выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.99.