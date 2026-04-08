Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Слоан Стивенс во втором круге турнира WTA 500 в Линце (Австрия). Матч пройдет 8 апреля, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Стивенс с коэффициентом для ставки за 2.13.
Андреева
Мирра входит в число первых число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
Это будет первый в текущем сезоне матч россиянки на грунте.
По итогам трех предыдущих месяцев Андреева опустилась в рейтинге на десятое место.
Андреева не смогла защитить сразу два крупных титула — сначала на «тысячнике» в Дубае, а потом в Индиан-Уэллс.
На первом она уступила в четвертьфинале Аманде Анисимовой, а на втором сенсационно проиграла в третьем круге Катерине Синяковой.
Еще одним разочарованием стало выступление 18-летней россиянки в Майами: здесь она проиграла 1/8 финала Виктории Мбоко, при этом отдав решающий сет со счетом 0:6.
Стивенс
Слоан в первом раунде одержала волевую победу над немкой Татьяной Марией.
Американка слабо начала матч, но в итоге совершила камбэк — 1:6, 7:6, 6:4.
В текущем сезоне Стивенс провела пока лишь 11 матчей.
На данный момент у бывшей третьей ракетки мира отрицательный баланс — пять побед и шесть поражений.
Кроме того, в этом году Стивенс еще ни разу не проходила дальше второго раунда. При этом на уровне основной сетки WTA она выиграла пока лишь два матча.
Стивенс почти не играла в прошлом году, из-за чего оказалась в шестой сотне рейтинга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Андреева спокойно обыграет американку. На победу Стивенс можно поставить за 11.50.
Прогноз: несколько лет назад Мирра проиграла Слоан на харде в Кливленде со счетом 3:6, 3:6. Скорее всего, россиянка возьмет реванш. В карьере Стивенс с тех пор наблюдается серьезный спад.
Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-7,5) за 2.13.