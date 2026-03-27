Фис и Легечка дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 1.95

Француз Артур Фис сыграет против чеха Иржи Легечки в полуфинале «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 27 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Легечка — Фис с коэффициентом для ставки за 1.95.

Легечка

Иржи второй раз в карьере вышел в полуфинал на уровне ATP 1000, благодаря чему вернется в топ-20.

Два года назад чех добрался до этой стадии на грунтовом «тысячнике» в Мадриде. Тогда он не смог завершить матч против Феликса Оже-Альяссима из-за травмы спины.

Легечка пропускал первый круг, а во втором выиграл у 17-летнего француза Мойзе Куаме — 6:2, 7:5.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В третьем раунде чешский теннисист остановил Итана Куинна (6:3, 7:6), который перед этим обыграл Хуберта Хуркача и Каспера Рууда.

В 1/8 финала у Легечки был непростой матч против Тейлора Фрица — 6:4, 6:7, 6:2.

В четвертьфинале Иржи остановил 151-ю ракетку мира испанца Мартина Ландалусе (7:6, 7:5), для которого с учетом квалификации это был уже шестой матч на турнире.

Легечка впервые в сезоне выиграл четыре матча подряд.

Фис

Артур тем временем впервые добрался до полуфинала на «Мастерсе».

В четвертьфинале у француза был тяжелейший матч против Томми Пола — 6:7, 7:6, 7:6.

На тай-брейке решающего сета Пол вел 6:2, но в итоге позволил сопернику совершить один из главных камбэков сезона.

Фис тоже пропускал первый раунд, а во втором его соперником был 18-летний американец Дарвин Бланч — 6:2, 6:3.

В третьем круге 21-летний теннисист разгромил за 56 минут грека Стефаноса Циципаса — 6:0, 6:1.

В 1/8 финала Фис одержал победу над представителем Монако Валантеном Вашеро — 6:4, 6:7, 6:4.

В этом году Фис провел 17 матчей (13 побед и четыре поражения). В конце февраля он дошел до финала на «пятисотнике» в Дохе, в котором проиграл Карлосу Алькарасу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.31, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.61.

Прогноз: ранее Артур выиграл два из трех матчей против Иржи.

Их предыдущая встреча состоялась в прошлом месяце в четвертьфинале «пятисотника» в Дохе — в этом матче Фис одержал уверенную победу со счетом 6:3, 6:3.

Несмотря на это, оптимальной будет ставка без учета исхода. Легечка тоже здорово играет на этом турнире.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.