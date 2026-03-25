прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 1.97

Чех Иржи Легечка сыграет против испанца Мартина Ландалусе в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ландалусе — Легечка с коэффициентом для ставки за 1.97.

Ландалусе

Мартин впервые в карьере вышел в четвертьфинал на уровне основного тура. А еще он и стал первым четвертьфиналистом «Мастерса», родившимся в 2006 году.

С учетом квалификации испанский теннисист провел в Майами уже шесть матчей.

В отборе Ландалусе обыграл американца Маккензи Макдональда и одержал волевую победу над аргентинцем Тиаго Тиранте.

В первом раунде 20-летний испанец выиграл у американца Маркоса Гирона (6:3, 7:6), а во втором остановил итальянца Лучано Дардери (6:3, 6:7, 6:4).

В третьем круге Ландалусе одержал победу над россиянином Кареном Хачановым — 6:3, 7:6.

Еще одним сюрпризом стал его камбэк в матче против Себастьяна Корды, который перед этим обыграл Карлоса Алькараса.

Ландалусе обыграл американца со счетом 2:6, 7:6, 6:4. На тай-брейке второго сета соперник не реализовал матчбол.

Интересно, что перед этим Ландалусе проиграл на старте «челленджера» в Кап Кане (Доминиканская Республика), а также не прошел квалификацию сразу на четырех турнирах.

Кроме того, он не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Оэйраше и не прошел второй круг в По и Лилле.

Легечка

Иржи вышел в четвертьфинал на уровне ATP 1000 третий раз в карьере и впервые с 2024 года.

Легечка пропускал первый круг, а во втором выиграл у 17-летнего француза Мойзе Куаме — 6:2, 7:5.

В третьем раунде чешский теннисист остановил Итана Куинна (6:3, 7:6), который перед этим обыграл Хуберта Хуркача и Каспера Рууда.

В 1/8 финала у Легечки был непростой матч против Тейлора Фрица — 6:4, 6:7, 6:2.

Легечка впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

В этом году Иржи провел пока лишь 14 матчей. На этом отрезке у него девять побед и пять поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 3.18, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: теннис Ландалусе стал настоящим откровением в недавних матчах, однако сейчас логично усомниться в том, успеет ли он восстановиться к предстоящей игре. Вполне вероятно, что испанцу не хватит «топлива» на встречу с соперником, который провел на этом турнире в два раза меньше матчей.

Рекомендуемая ставка: победа Легечки в двух сетах за 1.97.