Чех Иржи Легечка сыграет против испанца Мартина Ландалусе в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ландалусе — Легечка с коэффициентом для ставки за 1.97.
Ландалусе
Мартин впервые в карьере вышел в четвертьфинал на уровне основного тура. А еще он и стал первым четвертьфиналистом «Мастерса», родившимся в 2006 году.
С учетом квалификации испанский теннисист провел в Майами уже шесть матчей.
В отборе Ландалусе обыграл американца Маккензи Макдональда и одержал волевую победу над аргентинцем Тиаго Тиранте.
В первом раунде 20-летний испанец выиграл у американца Маркоса Гирона (6:3, 7:6), а во втором остановил итальянца Лучано Дардери (6:3, 6:7, 6:4).
В третьем круге Ландалусе одержал победу над россиянином Кареном Хачановым — 6:3, 7:6.
Еще одним сюрпризом стал его камбэк в матче против Себастьяна Корды, который перед этим обыграл Карлоса Алькараса.
Ландалусе обыграл американца со счетом 2:6, 7:6, 6:4. На тай-брейке второго сета соперник не реализовал матчбол.
Интересно, что перед этим Ландалусе проиграл на старте «челленджера» в Кап Кане (Доминиканская Республика), а также не прошел квалификацию сразу на четырех турнирах.
Кроме того, он не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Оэйраше и не прошел второй круг в По и Лилле.
Легечка
Иржи вышел в четвертьфинал на уровне ATP 1000 третий раз в карьере и впервые с 2024 года.
Легечка пропускал первый круг, а во втором выиграл у 17-летнего француза Мойзе Куаме — 6:2, 7:5.
В третьем раунде чешский теннисист остановил Итана Куинна (6:3, 7:6), который перед этим обыграл Хуберта Хуркача и Каспера Рууда.
В 1/8 финала у Легечки был непростой матч против Тейлора Фрица — 6:4, 6:7, 6:2.
Легечка впервые в сезоне выиграл три матча подряд.
В этом году Иржи провел пока лишь 14 матчей. На этом отрезке у него девять побед и пять поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 3.18, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.35.
Прогноз: теннис Ландалусе стал настоящим откровением в недавних матчах, однако сейчас логично усомниться в том, успеет ли он восстановиться к предстоящей игре. Вполне вероятно, что испанцу не хватит «топлива» на встречу с соперником, который провел на этом турнире в два раза меньше матчей.
Рекомендуемая ставка: победа Легечки в двух сетах за 1.97.