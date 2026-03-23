Белоруска Арина Соболенко сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 02:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Анисимова — Бенчич с коэффициентом для ставки за 2.11.

Анисимова

Аманда пропускала первый круг, а во втором у нее был непростой матч против Айлы Томлянович.

Американке понадобился третий сет для победы над австралийской теннисисткой — 6:1, 5:7, 6:4.

В третьем раунде Анисимова легко обыграла украинку Юлию Стародубцеву — 6:4, 6:2.

В этом году Анисимова провела 16 матчей. На этом отрезке у нее 11 побед и пять поражений.

Лучшим результатом Аманды в 2026-м пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Прогнозы на теннис

На «тысячнике» в Дубае Анисимова проиграла в полуфинале Джессике Пегуле, а в Индиан-Уэллс уступила в четвертом круге Виктории Мбоко.

Бенчич

Белинда тоже не играла в первом круге, а во втором ее соперницей была Зейнеп Сонмез.

Швейцарка одержала уверенную победу над турецкой теннисисткой — 6:3, 6:2.

В третьем раунде Бенчич спокойно остановила россиянку Диану Шнайдер — 6:3, 6:3.

Бенчич провела в текущем сезоне пока лишь 14 матчей. Но при этом на данный момент у нее 11 побед и три поражения.

Почти половину из этих 11-ти побед она одержала еще в начале января на United Cup.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Бенчич дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Анисимову в этом матче можно поставить за 1.66, победу Бенчич букмекеры предлагают за 2.21.

Прогноз: в прошлом году Аманда проиграла Белинде во втором круге турнира в Индиан-Уэллс со счетом 4:6, 7:6, 1:6. Скорее всего, американка и швейцарка снова проведут больше 20 геймов. Оптимальной будет ставка без учета исхода.

2.11 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.11.