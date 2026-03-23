Немец Александр Зверев сыграет против хорвата Марина Чилича в третьем круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Чилич — Зверев с коэффициентом для ставки за 2.11.

Чилич

Марин впервые с 2022 года вышел в третий раунд на уровне ATP 1000.

В первом круге хорват одержал уверенную победу над австралийцем Алексеем Попыриным — 6:4, 6:4.

В следующем раунде Чилич совершил камбэк в матче против Брэндона Накашимы — 2:6, 6:4, 7:6.

На решающем тай-брейке 37-летний теннисист не позволил американцу реализовать матчбол.

В этом году Чилич провел 14 матчей (восемь побед и шесть поражений). Его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Далласе. Кроме того, Марин прошел два раунда на Открытом чемпионате Австралии.

Зверев

Саша пропускал первый раунд, а во втором спокойно обыграл 133-ю ракетку мира Мартина Дамма.

Интересно, что в матче против американца немецкий теннисист проиграл лишь три очка на своей подаче.

В середине марта Зверев дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Это пока что его лучший результат после Australian Open, на котором он тоже добрался до 1/2 финала.

На калифорнийском «тысячнике» Зверев обыграл Маттео Берреттини, Брэндона Накашиму, Фрэнсиса Тиафо и Артура Фиса, после чего уступил Яннику Синнеру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 5.60, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: Саша ранее выиграл восемь из девяти матчей против Марина. При этом их предыдущая встреча состоялась весной 2022-го на грунте в Мадриде. Чиличу даже в лучшие годы карьеры было тяжело противостоять Звереву, поэтому сложно представить, что в предстоящем матче он удивит одного из фаворитов турнира.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 21,5 за 2.11.