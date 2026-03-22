Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Мартина Ландалусе в третьем круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Ландалусе — Хачанов с коэффициентом для ставки за 2.04.

Ландалусе

Мартин впервые в карьере выиграл два подряд матча на уровне основного тура.

При этом с учетом квалификации испанский теннисист провел в Майами уже четыре матча.

В отборе Ландалусе обыграл американца Маккензи Макдональда и одержал волевую победу над аргентинцем Тиаго Тиранте.

В первом раунде 20-летний испанец выиграл у американца Маркоса Гирона — 6:3, 7:6.

Во втором круге Ландалусе остановил итальянца Лучано Дардери — 6:3, 6:7, 6:4.

Интересно, что перед этим Ландалусе проиграл на старте «челленджера» в Кап Кане (Доминиканская Республика), а также не прошел квалификацию сразу на четырех турнирах.

Кроме того, Мартин не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Оэйраше и не прошел второй круг в По и Лилле.

Хачанов

Карен пропускал первый раунд, а во втором обыграл бывшую девятую ракетку мира Роберто Баутисту-Агута.

Вопреки ожиданиям, россиянин отдал 37-летнему испанцу лишь шесть геймов — 6:3, 6:3.

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Хачанов сразу проиграл бразильцу Жоао Фонсеке — 6:4, 6:7, 4:6. На тай-брейке второго сета он упустил двойной матчбол.

В феврале Хачанов выиграл по одному матчу на турнирах в Роттердаме и Дубае. На «пятисотнике» в Дохе Карен добрался до четвертьфинала, где проиграл Карлосу Алькарасу (7:6, 4:6, 3:6).

Всего в этом году Хачанов провел 14матчей, и на этом отрезке у него восемь побед и шесть поражений.

В 2023-м Хачанов дошел в Майами до полуфинала, в 2024-м — до четвертого круга, а в 2025-м проиграл в третьем раунде Григору Димитрову.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 3.04, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.38.

Прогноз: несмотря на все успехи испанца на этом турнире, считаем, что он не помешает Карену выйти в следующий раунд. Опыт россиянина станет ключевым фактором в предстоящем матче.

2.04 Победа Хачанова в двух сетах

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Ландалусе — Хачанов принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в двух сетах за 2.04.