прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.20

Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута во втором круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Баутиста-Агут — Хачанов с коэффициентом для ставки за 2.20.

Баутиста-Агут

Роберто в первом раунде одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 7:6, 7:6.

В текущем сезоне испанский теннисист провел пока лишь десять матчей.

И на этом отрезке у него отрицательный баланс — четыре победы и шесть поражений.

В этом году Баутиста-Агут пока ни разу не проходил дальше второго раунда, в том числе на «челленджерах».

На прошлой неделе 37-летний теннисист выиграл один матч на турнире в Кап Кане (Доминиканская Республика) — после победы над Давидом Гоффеном уступил Валантену Руайе.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Баутиста-Агут в первом раунде победил Фабиана Марожана, а во втором проиграл Джеку Дрейперу (6:3, 3:6, 2:6).

Хачанов

Карен тем временем вообще не выиграл ни одного матча на недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Российский теннисист сразу проиграл бразильцу Жоао Фонсеке — 6:4, 6:7, 4:6. Тут, правда, стоит добавить, что на тай-брейке второго сета он упустил двойной матчбол.

Перед этим Хачанов прошел раунд на «пятисотнике» в Дубае: здесь он обыграл Александра Шевченко, после чего уступил Дженсону Бруксби.

Всего в этом году Хачанов провел 13 матчей, и на этом отрезке у него семь побед и шесть поражений.

Лучшим результатом Карена в 2026-м пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Еще два матча на он выиграл на «пятисотнике» в Дохе.

В 2023-м Хачанов дошел в Майами до полуфинала, в 2024-м — до четвертого круга, а в 2025-м — до третьего.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 3.50, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: ранее Карен выиграл лишь пять из 11-ти матчей против Роберто. Но при этом три предыдущие встречи завершились победами российского теннисиста, что свидетельствует о том, что с некоторых пор испанец уже не так опасен, как в то время, когда он входил в топ-10. Все-таки считаем, что Хачанов продлит серию побед над бывшей девятой ракеткой мира.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал геймов больше 20,5 за 2.20.