Норвежец Каспер Рууд сыграет против американца Итана Куинна во втором круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 19:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рууд — Куинн с коэффициентом для ставки за 1.92.
Рууд
Каспер попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
У норвежца пока нет каких-то серьезных достижений в текущем сезоне, при этом он по-прежнему находится рядом с топ-10.
Эту неделю Рууд проводит в статусе 12-й ракетки мира.
На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Рууд обыграл Валантена Вашеро и Александра Шевченко, после чего уступил в 1/8 финала Карлосу Алькарасу.
Также стоит обратить внимание, что Каспер не выиграл ни одного матча в Окленде и Акапулько, а в Делрей-Бич не смог пройти второй раунд.
Начиная с 2022 года, когда он дошел в Майами до финала, Рууд ни разу не проигрывал на этом турнире раньше третьего круга.
Куинн
Итан тем временем уже успел напомнить, что он неспроста находится недалеко от топ-50.
В первом круге американский теннисист разгромил Хуберта Хуркача — 6:2, 6:4.
Интересно, что это уже вторая победа Куинна над поляком в этом году. В январе он спокойно обыграл бывшую шестую ракетку мира на Australian Open.
Победная серия Куинна теперь составляет шесть матчей.
На прошлой неделе он стал чемпионом престижного «челленджера» в Финиксе (за победу здесь дают 175 очков). На этом турнире Итан обыграл Александра Шевченко, Майкла Ммо, Бенжамена Бонзи, Билли Харриса и Маркоса Гирона.
На уровне основного тура лучшим результатом Куинна в этом году пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.44, победу Куинна букмекеры предлагают за 2.76.
Прогноз: Каспер сейчас явно не в таком разобранном состоянии, как Хуркач, поэтому в предстоящем матче у американца, скорее всего, будет гораздо больше проблем. Но в любом случае здесь лучше подумать о ставке без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.