Сможет ли Шаповалов пройти первый круг в Майами?

прогноз на матч турнира в Майами, ставка за 2.09

Канадец Денис Шаповалов сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шаповалов — ван де Зандшульп с коэффициентом для ставки за 2.09.

Шаповалов

Денис в этом году провел пока лишь 12 матчей.

На этом отрезке у канадского теннисиста шесть побед и такое же количество поражений.

В середине февраля Шаповалов не смог защитить титул в Далласе, однако и на этот раз он тоже достойно выступил на американском «пятисотнике».

Шаповалов дошел до полуфинала, благодаря чему остался в топ-40. Денис обыграл Рафаэля Ходара, Александра Ковачевича и Алехандро Давидовича-Фокину, после чего уступил Бену Шелтону.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Шаповалов выиграл у Стефаноса Циципаса и Томаса Этчеверри, а в третьем круге его остановил Янник Синнер.

Ван де Зандшульп

У Ботика тем временем пока отрицательный баланс в текущем сезоне.

Нидерландец выиграл лишь пять матчей и потерпел шесть поражений.

При этом у ван де Зандшульпа все же есть несколько достойных результатов.

В январе Ботик прошел два раунда на Открытом чемпионате Австралии: прежде чем проиграть Новаку Джоковичу, он обыграл Брэндона Накашиму и Цзюньчэня Шана.

Кроме того, в феврале ван де Зандшульп добрался до четвертьфинала на турнире в Роттердаме.

Текущая серия поражений Ботика составляет три матча. Сначала он проиграл Алексу Де Минору на домашнем «пятисотнике», а потом не прошел квалификацию Дубае и первый круг в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.47, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 2.67.

Прогноз: ранее Денис выиграл один из двух матчей против Ботика. Оба состоялись в 2024-м — сначала Шаповалов разгромил нидерландца в Индиан-Уэллс, а потом проиграл ему на US Open. Но в любом случае давно известно, что в матчах с участием канадца почти всегда оптимальной будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.09.