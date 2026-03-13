прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.07

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против украинки Элины Свитолиной в полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 14 марта, начало — в 04:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рыбакина — Свитолина с коэффициентом для ставки за 2.07.

Рыбакина

Елена второй раз в карьере вышла в полуфинал калифорнийского «тысячника».

В 2023 году она стала чемпионкой турнира в Индиан-Уэллс, победив в полуфинале Игу Свентек, а в решающем матче — Арину Соболенко.

Рыбакина пропускала первый круг, а во втором обыграла американку Хейли Баптист — 7:6, 2:6, 6:2. В третьем раунде она одержала победу над украинкой Мартой Костюк — 6:4, 6:4.

В 1/8 финала Рыбакина играла против Сонай Картал, которая не смогла завершить матч. Представительница Великобритании снялась при счете 6:4, 4:3 в пользу соперницы.

В полуфинале действующая чемпионка Australian Open обыграла американку Джессику Пегулу — 6:1, 7:6.

Интересно, что Рыбакина выиграла 11 последних матчей против соперниц из топ-10.

Свитолина

Элина 15-й раз в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000.

Украинская теннисистка повторила свой пока что лучший результат в Индиан-Уэллс.

Свитолина пропускала первый круг, а во втором у нее был непростой матч против 38-летней немки Лауры Зигемунд — 7:6, 4:6, 6:3.

В третьем раунде 31-летняя теннисистка одержала уверенную победу над американкой Эшлин Крюгер — 6:4, 6:2.

В 1/8 финала Свитолина играла против Катерины Синяковой, которая перед этим выбила Мирру Андрееву. На этот раз чешка не смогла завершить матч, снявшись при счете 6:1, 1:1 в пользу соперницы.

В четвертьфинале Свитолина преподнесла одну из главных сенсаций турнира, обыграв Игу Свентек — 6:2, 4:6, 6:4.

Свитолина выиграла восемь из девяти последних матчей. В конце февраля украинка дошла до финала на «тысячнике» в Дубае. В решающем матче она проиграла чешке Каролине Муховой.

Всего в этом сезоне Элина провела 22 матча (19 побед и три поражения). В январе она выиграла турнир в Окленде и дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.41, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 2.89.

Прогноз: подача и хладнокровие Рыбакиной станут ключевыми в предстоящем матче. Украина красиво разобралась с импульсивной Свентек, но на этот раз ее ждет встреча с куда более сконцентрированной соперницей. Скорее всего, Елене хватит двух сетов для победы над Элиной.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной в двух сетах за 2.07.