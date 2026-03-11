У Свитолиной тоже будут проблемы в матче против Синяковой?

прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.92

Украинка Элина Свитолина сыграет против чешки Катерины Синяковой в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 12 марта, начало — в 01:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Синякова — Свитолина с коэффициентом для ставки за 1.92.

Синякова

Катерина впервые в сезоне выиграла три подряд матча на уровне основного тура.

Чешская теннисистка преподнесла пока что главную сенсацию турнира.

В третьем раунде Синякова обыграла прошлогоднюю чемпионку калифорнийского «тысячника» Мирру Андрееву — 4:6, 7:6, 6:3.

Во втором сете при счете 6:5 в пользу россиянки на камбэк Синяковой можно было поставить за 17.00.

В первом Катерина одержала волевую победу над чемпионкой Australian Open-2020 Софией Кенин (1:6, 6:4, 6:1).

Во втором круге Синякова совершила еще один камбэк, обыграв представительницу Канады Лейлу Фернандес (5:7, 6:4, 7:6).

Свитолина

Элина пропускала первый круг, а во втором у нее был сложный матч против 38-летней немки Лауры Зигемунд — 7:6, 4:6, 6:3.

В третьем раунде украинская теннисистка одержала уверенную победу над американкой Эшлин Крюгер — 6:4, 6:2.

Свитолина выиграла шесть из семи последних матчей.

В конце февраля Свитолина дошла до финала на «тысячнике» в Дубае. В решающем матче она проиграла чешке Каролине Муховой.

Всего в этом сезоне Элина провела 20 матчей (17 побед и три поражения). В январе она выиграла турнир в Окленде и дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синякову в этом матче можно поставить за 3.65, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: Элина ранее ни разу не проигрывала чешской теннисистке. Сейчас в этом противостоянии счет 4-0 в пользу украинки. Скорее всего, Свитолина, в отличие от Андреевой, спокойно обыграет Синякову.

Рекомендуемая ставка: победа Свитолиной с форой по геймам (-4,5) за 1.92.