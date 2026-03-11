прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.44

Полька Ига Свентек сыграет против чешки Каролины Муховой в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 11 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Мухова — Свентек с коэффициентом для ставки за 2.44.

Мухова

Каролина пропускала первый круг, а во втором обыграла венгерскую теннисистку Анну Бондар — 7:5, 6:2.

В третьем раунде Мухова разгромила хорватку Антонию Ружич — 6:3, 6:0.

Победная серия чешской теннисистки теперь составляет восемь матчей.

В середине февраля Мухова стала чемпионкой престижного турнира в Дохе.

В финале «тысячника» в столице Катара Каролина выиграла у Виктории Мбоко. В остальных раундах ее соперницами были Жаклин Кристиан, Тереза Валентова, Каролина Плишкова, Анна Калинская ми Мария Саккари.

Всего в этом году Мухова провела 16 матчей. На этом отрезке у нее 14 побед и два поражения.

Свентек

Ига шестой год подряд вышла в 1/8 финала калифорнийского «тысячника».

Кроме того, после 2021 года полька ни разу не проигрывала в Индиан-Уэллс раньше полуфинала, а в 2022-м и 2024 году она стала чемпионкой турнира.

Как и Мухова, Свентек пропускала первый круг, а во втором одержала победу над 187-й ракеткой мира Кайлой Дэй — 6:0, 7:6.

В третьем раунде Свентек, вопреки ожиданиям, легко обыграла Марию Саккари — 6:2, 6:2.

Ига взяла реванш у гречанки за поражение в четвертьфинале «тысячника» в Дохе.

В текущем сезоне польская теннисистка провела 15 матчей. Сейчас у нее 11 побед и четыре поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мухову в этом матче можно поставить за 2.44, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: Ига и Каролина второй год подряд встретятся в 1/8 финала калифорнийского турнира. В 2025-м их встреча завершилась разгромной победой польки — 6:1, 6:1. Маловероятно, что в предстоящем матче Свентек тоже будет доминировать. Когда Мухову ничего не беспокоит, она может обыграть кого угодно. Скорее всего, чешка возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: победа Муховой за 2.44.