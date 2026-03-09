прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 2.01

Немец Александр Зверев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 10 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Тиафо — Зверев с коэффициентом для ставки за 2.01.

Тиафо

Фрэнсис выиграл не менее двух матчей на третьем турнире подряд.

Лучшим результатом американца в этом году пока остается выход в финал недавнего «пятисотника» в Акапулько. В решающем матче он проиграл итальянцу Флавио Коболли.

Тиафо пропускал первый круг на калифорнийском «тысячнике», а во втором выиграл у Дженсона Бруксби — 6:4, 6:2.

В третьем раунде Тиафо взял реванш у Коболли за поражение в Акапулько. На этот раз он обыграл Флавио с разгромным счетом — 6:1, 6:2.

Всего в этом сезоне Фрэнсис провел уже 18 матчей. На этом отрезке у него 12 побед и шесть поражений.

Ранее Тиафо лишь однажды смог пройти в Индиан-Уэллс дальше четвертого раунда — в 2023 году он добрался до полуфинала.

Зверев

Саша начал турнир с уверенной победы над итальянцем Маттео Берреттини — 6:3, 6:4.

В третьем круге у немецкого теннисиста был тяжелейший матч против Брэндона Накашимы.

В отличие от итальянца, американцу удалось перевести игру в третий сет — 7:6, 5:7, 6:4.

Интересно, что Зверев продлил победную серию над Накашимой до шести матчей.

Зверев второй раз в сезоне выиграл два матча подряд. В январе он дошел до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии, а в феврале проиграл Миомиру Кецмановичу во втором круге «пятисотника» в Акапулько.

После 2021 года Зверев пока лишь однажды смог пройти в Индиан-Уэллс дальше 1/8 финала — в 2024-м он дошел до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиафо в этом матче можно поставить за 3.30, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: в этом противостоянии довольно понятная статистика — Саша выиграл восемь из девяти матчей против Фрэнсиса. Свою пока что единственную победу над немцем Тиафо одержал в 2017 году в Цинциннати. Американец, безусловно, способен создать интригу, но прервать серию поражений от Зверева — вряд ли.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 2.01.