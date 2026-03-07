прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.92

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против норвежца Каспера Рууда во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 7 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шевченко — Рууд с коэффициентом для ставки за 1.92.

Шевченко

Саша второй раз в карьере прошел раунд на уровне основной сетки калифорнийского «тысячника».

В первом матче представитель Казахстана одержал победу над японцем Сэ Симабукуро — 6:4, 3:6, 6:2.

В текущем сезоне Шевченко провел уже 17 матчей, и на этом отрезке у него девять побед и восемь поражений.

На уровне основного тура его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Аделаиде.

Прогнозы на теннис

Эту неделю Шевченко проводит в статусе 88-й ракетки мира.

Рууд

Каспер входит в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Норвежский теннисист провел пока лишь 10 матчей в текущем сезоне.

На этом отрезке у него пять побед и такое же количество поражений.

В феврале Рууд выиграл один матч в Делрей-Бич: после победы над Маркосом Гироном уступил Себастьяну Корде.

На «пятисотнике» в Акапулько Рууд проиграл в первом матче китайцу Ибину У (6:7, 6:7).

В прошлом году Каспер не смог пройти второй раунд на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 4.65, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.20.

Прогноз: важно понимать, что в матче с участием Рууда может произойти все что угодно — от разгромной победы норвежца до его очередного поражения от соперника, который находится за пределами топ-50. Но мы рискнем предположить, что в этом матче будет борьба.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.