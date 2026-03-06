прогноз и ставка на турнир в Индиан-Уэллс, ставка за 2.81

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против британки Эммы Радукану во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 6 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Радукану — Захарова с коэффициентом для ставки за 2.81.

Радукану

Эмма попала в число сеяных и стартует сразу со второго раунда. Британская теннисистка провалила оба недавних «тысячника» на Ближнем Востоке.

И в Дохе, и у Дубае чемпионка US Open-2021 не прошла даже первый круг.

В столице Катара Радукану не смогла доиграть матч против колумбийки Камилы Осорио, а в крупнейшем городе ОАЭ уступила хорватке Антонии Ружич.

Лучшим результатом Радукану в этом году пока остается выход в финал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке. При этом в решающем матче она проиграла Соране Кырсте со счетом 0:6, 2:6.

Всего в этом сезоне Эмма провела 12 матчей, и на этом отрезке у нее шесть побед и столько же поражений.

Захарова

Анастасия провела уже три матча на калифорнийском «тысячнике».

Российская теннисистка пробилась в основную сетку через квалификацию.

В отборе Захарова обыграла Кэролайн Доулхайд и Линду Фрухвиртову. При этом она не отдала ни сета в матчах против американки и чешки.

В первом круге Захарова разгромила немку Эллу Зайдель — 6:2, 6:2.

В этом году Анастасия провела уже 16 матчей. На этом отрезке у нее девять побед и семь поражений.

Также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне Захарова пока ни разу не проходила дальше второго круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Радукану в этом матче можно поставить за 1.43, победу Захаровой букмекеры предлагают за 2.81.

Прогноз: к Эмме по-прежнему приковано большое внимание, которое абсолютно не соответствует ее скромным успехам на корте. Британка, похоже, так и останется звездой одного турнира. Вообще не удивимся, если Захарова спокойно обыграет чемпионку US Open-2021.

2.81 Победа Захаровой Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.81 на матч Радукану — Захарова позволит вывести на карту выигрыш 1810₽, общая выплата — 2810₽

Рекомендуемая ставка: победа Захаровой за 2.81.