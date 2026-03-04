прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.94

Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против японца Сэ Симабукуро в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 5 марта, начало — в 22:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Шевченко — Симабукуро с коэффициентом для ставки за 1.94.

Шевченко

Саша третий год подряд попал в основную сетку «тысячника» в Индиан-Уэллс, при этом избежав участия в квалификации.

Эту неделю представитель Казахстана проводит в статусе 88-й ракетки мира.

В текущем сезоне Шевченко провел уже 16 матчей, и на этом отрезке у него одинаковое количество побед и поражений.

На уровне основного тура его лучшим результатом в 2026-м пока остается выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Аделаиде.

В конце февраля Шевченко проиграл Карену Хачанову на старте «пятисотника» в Дубае. При этом здесь он попал в основную сетку только как лаки-лузер.

Симабукуро

Сэ тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборе японский теннисист выиграл у американца Колтона Смита и испанца Мартина Ландалусе.

Симабукуро занимает 113-е место в текущей версии рейтинга. Это его наивысшая позиция в карьере.

В этом году 28-летний представитель Страны восходящего солнца выиграл пока лишь один матч на уровне основного тура.

В конце февраля Симабукуро прошел раунд на «пятисотнике» в Акапулько: после победы над 37-летним французом Адрианом Маннарино он проиграл китайцу Ибину У.

В Далласе и Делрей-Бич японец не смог преодолеть первый круг, уступив Миомиру Кецмановичу и Маркосу Гирону соответственно.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.07, победу Симабукуро букмекеры предлагают за 1.75.

Прогноз: матчи с участием Шевченко нередко получаются чересчур напряженными. Скорее всего, таким будет и предстоящий против упертого японца. Оптимальной здесь будет ставка без учета исхода, несмотря на то, что в прошлом году Саша обыграл Сэ на харде в Самтере со счетом 6:3, 6:3.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.94.