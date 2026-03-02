прогноз на матч турнира в Индиан-Уэллс, ставка за 1.88

Россиянка Анастасия Захарова сыграет против чешки Линды Фрухвиртовой во втором раунде квалификации турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 3 марта, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Захарова — Фрухвиртова с коэффициентом для ставки за 1.88.

Захарова

Анастасия в первом раунде отбора уверенно обыграла американку Кэролайн Доулхайд.

Вопреки ожиданиям, россиянке хватило двух сетов для победы над американской теннисисткой — 7:5, 6:1.

В этом году Захарова провела уже 14 матчей, и на этом отрезке у нее семь побед и столько же поражений.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Правда, также стоит уточнить, что она выиграла лишь три матча на уровне основной сетки WTA.

Прогнозы на теннис

В прошлом месяце Захарова прошла первый раунд в Клуж-Напоке, Дубае и Остине, обыграв Каролину Плишкову, Моюку Утидзиму и Мари Стояну соответственно.

Фрухвиртова

Линда в первом отборочном матче одержала победу над 39-летней американкой Варварой Лепченко — 6:3, 6:3.

В отличие от Захаровой, у чешской теннисистки на данный момент положительный баланс.

В текущем сезоне Фрухвиртова выиграла восемь матчей из 12-ти.

Лучшим результатом 20-летней теннисистки в этом году пока остается выход в четвертьфинал домашнего турнира WTA 250 в Остраве.

На Открытом чемпионате Австралии Фрухвиртова прошла квалификацию и выиграла один матч в основной сетке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Захарову в этом матче можно поставить за 1.73, победу Фрухвиртовой букмекеры предлагают за 1.97.

Прогноз: в прошлом году Анастасия проиграла Линде на турнире в китайском Сучжоу со счетом 6:2, 0:6, 2:6. Скорее всего, такие же «качели» будут и в предстоящем матче. Здесь точно нет смысла ставить на исход.

1.88 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Захарова — Фрухвиртова принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.