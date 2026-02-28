Россиянин Даниил Медведев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в финале турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Грикспор с коэффициентом для ставки за 2.08.
Медведев
Даниил второй раз в карьере вышел в финал дубайского «пятисотника».
В 2023 году российский теннисист стал чемпионом турнира в крупнейшем городе ОАЭ.
Как известно, ранее Медведев выиграл все свои 22 титула в разных городах.
При этом турнир в Дубае — уже десятый, на котором он вышел в финал больше одного раза.
В первом матче на этой неделе Медведев разгромил китайца Цзюньчэна Шана (6:1, 6:3), а во втором раунде его соперником был 40-летний швейцарец Стэн Вавринка (6:2, 6:3).
В четвертьфинале Медведев разгромил американца Дженсона Бруксби — 6:2, 6:1.
Еще одним приятным сюрпризом стала его уверенная победа над Феликсом Оже-Альяссимом в 1/2 финала — 6:4, 6:2.
Лучшим результатом Медведева в этом году пока остается победа на турнире ATP 250 в Брисбене.
Грикспор
Таллон вышел в финал на харде впервые с августа 2023 года.
На этой неделе нидерландец впервые обыграл трех соперников из топ-30 подряд.
В первом матче на этой неделе Грикспор одержал уверенную победу над финном Отто Виртаненом — 6:3, 6:4.
Во втором раунде его соперником был представитель Казахстана Александр Бублик — 6:3, 7:6.
В четвертьфинале Грикспор остановил Якуба Меншика, который на недавнем турнире в Дохе победил Янника Синнера. Таллон обыграл чешского теннисиста со счетом 6:3, 3:6, 6:2.
В 1/2 финале Грикспор обыграл Андрея Рублева — 7:5, 7:6.
До турнира в Дубае лучшим результатом Таллона в этом году был выход в четвертьфинал турнира в Роттердаме. На домашнем «пятисотнике» он обыграл французов Джованни Мпетши-Перрикара и Кантена Алиса, после чего уступил Феликсу Оже-Альяссиму.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.18, победу Грикспора букмекеры предлагают за 4.50.
Прогноз: в прошлом году Даниил проиграл Таллону в четвертьфинале дубайского «пятисотника» — 6:2, 6:7, 5:7.
Ну и конечно, не дает покоя тот факт, что Медведев до сих пор выигрывал титулы только в разных городах.
Но любая серия когда-нибудь заканчивается, и, скорее всего, в предстоящем матче россиянин наконец-то станет чемпионом там, где он уже когда-то побеждал. На этой неделе, вопреки ожиданиям, он играет выше всяких похвал.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 2.08.