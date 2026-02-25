Монфис не справится с подачей Вашеро?

прогноз на матч турнира в Акапулько, ставка за 2.13

Француз Гаэль Монфис сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро во втором круге турнира ATP 500 в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 26 февраля, начало — в 06:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Вашеро — Монфис с коэффициентом для ставки за 2.13.

Вашеро

Валантен в первом раунде одержал волевую победу над представителем Гонконга Коулменом Вонгом — 4:6, 6:3, 6:2.

У Вашеро пока что положительный баланс в этом году — шесть побед и четыре поражения.

Лучшим результатом представителя Монако в текущем сезоне пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Еще два матча Вашеро выиграл в Кубке Дэвиса, победив Александра Шевченко и Александра Бублика.

Прогнозы на теннис

При этом монегаск не прошел первый раунд в Брисбене и Делрей-Бич, проиграв Себастьяну Корде и Алексу Микельсену соответственно.

Вашеро стремительно ворвался в топ-100 осенью прошлого года благодаря сенсационной победе на «Мастерсе» в Шанхае.

Монфис

Гаэль в первом раунде одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:4, 7:6.

Французский теннисист выиграл первый матч в этом году.

Более того, Монфис прервал серию поражений, которая началась еще в июле прошлого года.

Перед встречей с Джумхуром у него была серия поражений из семи матчей.

В январе 39-летний француз проиграл венгру Фабиану Марожану в первом круге турнира в новозеландском Окленде и уступил австралийцу Дейну Суини на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 1.44, победу Монфиса букмекеры предлагают за 2.78.

Прогноз: многое будет зависеть от мотивации и состояния Гаэль. Вполне вероятно, что он банально не успеет как следует восстановиться к игре против Валантена. По сути, у него есть всего лишь одна ночь, чтобы привести свое тело в порядок. Для Монфиса это чересчур мало.

Рекомендуемая ставка: победа Вашеро в двух сетах за 2.13.