Француз Гаэль Монфис сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро во втором круге турнира ATP 500 в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 26 февраля, начало — в 06:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Вашеро — Монфис с коэффициентом для ставки за 2.13.
Вашеро
Валантен в первом раунде одержал волевую победу над представителем Гонконга Коулменом Вонгом — 4:6, 6:3, 6:2.
У Вашеро пока что положительный баланс в этом году — шесть побед и четыре поражения.
Лучшим результатом представителя Монако в текущем сезоне пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Еще два матча Вашеро выиграл в Кубке Дэвиса, победив Александра Шевченко и Александра Бублика.
При этом монегаск не прошел первый раунд в Брисбене и Делрей-Бич, проиграв Себастьяну Корде и Алексу Микельсену соответственно.
Вашеро стремительно ворвался в топ-100 осенью прошлого года благодаря сенсационной победе на «Мастерсе» в Шанхае.
Монфис
Гаэль в первом раунде одержал победу над боснийцем Дамиром Джумхуром — 6:4, 7:6.
Французский теннисист выиграл первый матч в этом году.
Более того, Монфис прервал серию поражений, которая началась еще в июле прошлого года.
Перед встречей с Джумхуром у него была серия поражений из семи матчей.
В январе 39-летний француз проиграл венгру Фабиану Марожану в первом круге турнира в новозеландском Окленде и уступил австралийцу Дейну Суини на Открытом чемпионате Австралии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 1.44, победу Монфиса букмекеры предлагают за 2.78.
Прогноз: многое будет зависеть от мотивации и состояния Гаэль. Вполне вероятно, что он банально не успеет как следует восстановиться к игре против Валантена. По сути, у него есть всего лишь одна ночь, чтобы привести свое тело в порядок. Для Монфиса это чересчур мало.
Рекомендуемая ставка: победа Вашеро в двух сетах за 2.13.