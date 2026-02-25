прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 1.9

Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Дженсона Бруксби в четвертьфинале турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 26 февраля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Бруксби с коэффициентом для ставки за 1.94.

Медведев

Даниил четвертый год подряд вышел в четвертьфинал дубайского «пятисотника».

В прошлом сезоне он не смог пройти эту стадию, тогда как в 2023-м стал победителем турнира, а в 2024-м добрался до полуфинала.

В первом круге текущего турнира Медведев разгромил китайца Цзюньчэна Шана — 6:1, 6:3.

Во втором раунде его соперником был 40-летний швейцарец Стэн Вавринка — 6:2, 6:3.

Медведев выиграл два подряд матча впервые после Открытого чемпионата Австралии.

На прошлой неделе 30-летний россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу во втором круге турнира в Дохе, а перед этим проиграл французу Юго Эмберу на старте «пятисотника» в Роттердаме.

Бруксби

Дженсон впервые в сезоне выиграл два подряд матча.

Американец не лучшим образом начал год, но на этом турнире он до сих пор играл чересчур хорошо.

В первом раунде Бруксби одержал победу над бельгийцем Зизу Бергсом — 6:3, 6:4.

Во втором круге его соперником был Карен Хачанов — 7:6, 6:4. Россиянин перед матчем акцентировал внимание на неприятном стиле игры Бруксби и его опасения подтвердились.

У Бруксби пока отрицательный баланс в этом году — три победы и четыре поражения.

В начале января Дженсон прошел раунд в новозеландском Окленде, после чего не выиграл ни одного матча на Открытом чемпионате Австралии, в Далласе и Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.24, победу Бруксби букмекеры предлагают за 4.05.

Прогноз: несмотря на то, что Даниил очень бодро провел первые матчи, есть смысл обойтись без ставки на исход. Проблема в том, что американец тоже здорово играет на этой неделе.

1.94 Тотал геймов больше 21,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Медведев — Бруксби принесёт чистый выигрыш 940₽, общая выплата — 1940₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.94.