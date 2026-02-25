Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Дженсона Бруксби в четвертьфинале турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 26 февраля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Медведев — Бруксби с коэффициентом для ставки за 1.94.
Медведев
Даниил четвертый год подряд вышел в четвертьфинал дубайского «пятисотника».
В прошлом сезоне он не смог пройти эту стадию, тогда как в 2023-м стал победителем турнира, а в 2024-м добрался до полуфинала.
В первом круге текущего турнира Медведев разгромил китайца Цзюньчэна Шана — 6:1, 6:3.
Во втором раунде его соперником был 40-летний швейцарец Стэн Вавринка — 6:2, 6:3.
Медведев выиграл два подряд матча впервые после Открытого чемпионата Австралии.
На прошлой неделе 30-летний россиянин уступил греку Стефаносу Циципасу во втором круге турнира в Дохе, а перед этим проиграл французу Юго Эмберу на старте «пятисотника» в Роттердаме.
Бруксби
Дженсон впервые в сезоне выиграл два подряд матча.
Американец не лучшим образом начал год, но на этом турнире он до сих пор играл чересчур хорошо.
В первом раунде Бруксби одержал победу над бельгийцем Зизу Бергсом — 6:3, 6:4.
Во втором круге его соперником был Карен Хачанов — 7:6, 6:4. Россиянин перед матчем акцентировал внимание на неприятном стиле игры Бруксби и его опасения подтвердились.
У Бруксби пока отрицательный баланс в этом году — три победы и четыре поражения.
В начале января Дженсон прошел раунд в новозеландском Окленде, после чего не выиграл ни одного матча на Открытом чемпионате Австралии, в Далласе и Дохе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.24, победу Бруксби букмекеры предлагают за 4.05.
Прогноз: несмотря на то, что Даниил очень бодро провел первые матчи, есть смысл обойтись без ставки на исход. Проблема в том, что американец тоже здорово играет на этой неделе.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.94.