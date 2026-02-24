Сможет ли Зверев продлить серию побед над Муте?

прогноз на матч турнира в Акапулько, ставка за 2.15

Немец Александр Зверев сыграет против француза Корантена Муте в первом круге турнира ATP 500 в Акаупулько (Мексика). Матч пройдет 25 февраля, начало — в 04:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Зверев — Муте с коэффициентом для ставки за 2.15.

Зверев

Саша сыграет впервые после Открытого чемпионата Австралии.

Немецкий теннисист не смог защитить прошлогодний финал в Мельбурне, но всё равно добился очень солидного результата.

На этот раз Зверев дошел до полуфинала, где проиграл Карлосу Алькарасу в невероятном пятисетовом матче.

В решающей партии при счете 5:4 Зверев не смог подать на матч.

В остальных матчах австралийского мэйджора Зверев одержал уверенные победы над Габриэлем Диалло, Александром Мюллером, Кэмероном Норри, Франсиско Серундоло и Лернером Тьеном.

Зверев выигрывал турнир в Акапулько в 2021 году. В прошлом сезоне он проиграл во втором круге американцу Лернеру Тьену.

Муте

Корантен в этом году провел пока лишь четыре матча.

В прошлом месяце французский теннисист дошел до третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии.

В Мельбурне Муте выиграл у австралийца Тристана Скулкейта и американца Майкла Чжэна, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

На недавнем турнире ATP 250 в Делрей-Бич Муте проиграл в первом круге американцу Томми Полу (6:4, 3:6, 4:6).

Муте по-прежнему находится в топ-40 благодаря успешным выступлениям в прошлом сезоне. Эту неделю он проводит в статусе 35-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.21, победу Муте букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: Саша дважды обыграл Корантена в прошлом году — сначала на траве в Штутгарте, а потом на харде в Шанхае. Второй матч получился весьма непростым — Зверев выиграл у Муте со счетом 7:5, 3:6, 6:3. Скорее всего, француз навяжет борьбу и в предстоящем матче, но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 2.15.