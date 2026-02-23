прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 1.92

Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Юго Эмбера в первом круге турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 24 февраля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Эмбер — Циципас с коэффициентом для ставки за 1.92.

Эмбер

Юго на прошлой неделе проиграл с разгромным счетом Фабиану Марожану в первом круге «пятисотника» в Дохе.

Однако именно на этот результат точно не стоит обращать внимания.

Дело в том, что за пару дней до поражения от венгерского теннисиста Эмбер пытался выйти в финал турнира в Роттердаме.

В 1/2 финала нидерландского «пятисотника» француз уступил Алексу Де Минору. Перед этим он обыграл Даниила Медведева, Гая ден Аудена и Кристофера О'Коннелла.

Прогнозы на теннис

При этом лучшим результатом Эмбера в текущем сезоне пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Аделаиде.

Циципас

Стефанос тоже провел прошлую неделю в Дохе.

В столице Катара грек впервые в этом сезоне прошел дальше второго круга.

Безусловно, главным событием стала уверенная победа Циципаса над Даниилом Медведевым во втором круге — 6:3, 6:4.



Правда, в четвертьфинале Циципас проиграл Андрею Рублеву — 3:6, 6:7.

В этом году Стефанос выиграл девять матчей из 13-ти. Часть из них он провел на командном турнире United Cup и на Кубке Дэвиса.

Важная деталь: Циципас — действующий чемпион «пятисотника» в Дубае. В случае неудачного выступления он может оказаться даже за пределами топ-50.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Эмбера можно поставить за 1.86, а на Циципаса за 1.94.

Прогноз: Стефанос выиграл только один из четырех матчей против Юго. Правда, их предыдущая встреча состоялась довольно давно — еще в 2023 года. Интересно, что ранее во всех случаях им понадобился третий сет. По всей видимости, предстоящий матч тоже будет напряженным и затяжным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.