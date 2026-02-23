Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Юго Эмбера в первом круге турнира ATP 500 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 24 февраля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Эмбер — Циципас с коэффициентом для ставки за 1.92.
Эмбер
Юго на прошлой неделе проиграл с разгромным счетом Фабиану Марожану в первом круге «пятисотника» в Дохе.
Однако именно на этот результат точно не стоит обращать внимания.
Дело в том, что за пару дней до поражения от венгерского теннисиста Эмбер пытался выйти в финал турнира в Роттердаме.
В 1/2 финала нидерландского «пятисотника» француз уступил Алексу Де Минору. Перед этим он обыграл Даниила Медведева, Гая ден Аудена и Кристофера О'Коннелла.
При этом лучшим результатом Эмбера в текущем сезоне пока остается выход в финал турнира ATP 250 в Аделаиде.
Циципас
Стефанос тоже провел прошлую неделю в Дохе.
В столице Катара грек впервые в этом сезоне прошел дальше второго круга.
Безусловно, главным событием стала уверенная победа Циципаса над Даниилом Медведевым во втором круге — 6:3, 6:4.
Правда, в четвертьфинале Циципас проиграл Андрею Рублеву — 3:6, 6:7.
В этом году Стефанос выиграл девять матчей из 13-ти. Часть из них он провел на командном турнире United Cup и на Кубке Дэвиса.
Важная деталь: Циципас — действующий чемпион «пятисотника» в Дубае. В случае неудачного выступления он может оказаться даже за пределами топ-50.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет явного фаворита в этом матче — на Эмбера можно поставить за 1.86, а на Циципаса за 1.94.
Прогноз: Стефанос выиграл только один из четырех матчей против Юго. Правда, их предыдущая встреча состоялась довольно давно — еще в 2023 года. Интересно, что ранее во всех случаях им понадобился третий сет. По всей видимости, предстоящий матч тоже будет напряженным и затяжным.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.