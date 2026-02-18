Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Аманды Анисимовой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 19 февраля, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Анисимова с коэффициентом для ставки за 2.77.
Андреева
Мирра второй год подряд вышла в четвертьфинал «тысячника» в крупнейшем городе ОАЭ.
На этой неделе российская теннисистка пытается защитить титул.
При этом важно уточнить, что Андреева до сих пор провела лишь один матч на текущем турнире.
Россиянка пропускала первый круг, потому что попала в число сеяных. Во втором раунде она должна была встретиться с Дарьей Касаткиной, но соперница была вынуждена сняться из-за травмы бедра.
В третьем круге Андреева одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан — 7:5, 6:3.
«Честно говоря, сегодня моя игра была далеко не идеальной. Но я просто счастлива, что победила, потому что играть сегодня было тяжело. Было непросто справиться с условиями, и я помню, что в прошлом году мой первый матч по ощущениям здесь тоже получился сложным», — сказала 18-летняя теннисистка после матча с Кристиан.
Анисимова
Аманда впервые в карьере вышел в четвертьфинал «тысячника» в Дубае.
Как и Мирра, американка тоже провела пока лишь один матч на этом турнире.
Во втором раунде Анисимова должна была встретиться с Барборой Крейчиковой, которой пришлось сняться из-за травмы.
В третьем круге шестая ракетка мира разгромила индонезийку Джанис Тьен — 6:1, 6:3.
Анисимова выпала из топ-5 после провального выступления в Дохе. На «тысячнике» в столице Катара ей надо было защищать прошлогодний титул.
В итоге Аманда проиграла в стартовом матче бывшей первой ракетке мира Каролине Плишковой.
Лучшим результатом Анисимовой в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.99, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.81.
Прогноз: в прошлом году у Мирры был тяжелейший матч против Аманды на «тысячнике» в Майами — американка выиграла со счетом 7:6, 2:6, 6:3. Скорее всего, в предстоящей встрече 18-летняя россиянка не справится, прежде всего, в психологическом плане. Боязнь проиграть и не оправдать надежды стала ее главной проблемой.
Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой в двух сетах за 2.77.