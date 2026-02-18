прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 2.77

Россиянка Мирра Андреева сыграет против американки Аманды Анисимовой в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 19 февраля, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Андреева — Анисимова с коэффициентом для ставки за 2.77.

Андреева

Мирра второй год подряд вышла в четвертьфинал «тысячника» в крупнейшем городе ОАЭ.

На этой неделе российская теннисистка пытается защитить титул.

При этом важно уточнить, что Андреева до сих пор провела лишь один матч на текущем турнире.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Россиянка пропускала первый круг, потому что попала в число сеяных. Во втором раунде она должна была встретиться с Дарьей Касаткиной, но соперница была вынуждена сняться из-за травмы бедра.

В третьем круге Андреева одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан — 7:5, 6:3.

Прогнозы на теннис

«Честно говоря, сегодня моя игра была далеко не идеальной. Но я просто счастлива, что победила, потому что играть сегодня было тяжело. Было непросто справиться с условиями, и я помню, что в прошлом году мой первый матч по ощущениям здесь тоже получился сложным», — сказала 18-летняя теннисистка после матча с Кристиан.

Анисимова

Аманда впервые в карьере вышел в четвертьфинал «тысячника» в Дубае.

Как и Мирра, американка тоже провела пока лишь один матч на этом турнире.

Во втором раунде Анисимова должна была встретиться с Барборой Крейчиковой, которой пришлось сняться из-за травмы.

В третьем круге шестая ракетка мира разгромила индонезийку Джанис Тьен — 6:1, 6:3.

Анисимова выпала из топ-5 после провального выступления в Дохе. На «тысячнике» в столице Катара ей надо было защищать прошлогодний титул.

В итоге Аманда проиграла в стартовом матче бывшей первой ракетке мира Каролине Плишковой.

Лучшим результатом Анисимовой в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.99, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: в прошлом году у Мирры был тяжелейший матч против Аманды на «тысячнике» в Майами — американка выиграла со счетом 7:6, 2:6, 6:3. Скорее всего, в предстоящей встрече 18-летняя россиянка не справится, прежде всего, в психологическом плане. Боязнь проиграть и не оправдать надежды стала ее главной проблемой.

2.77 Победа Анисимовой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.77 на матч Андреева — Анисимова принесёт чистый выигрыш 1770₽, общая выплата — 2770₽

Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой в двух сетах за 2.77.