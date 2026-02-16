прогноз на матч турнира в Дубае, ставка за 2.89

Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Кори Гауфф во втором круге «тысячника» в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 17 февраля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Гауфф — Калинская с коэффициентом для ставки за 2.89.

Гауфф

Кори на прошлой неделе стала одним из главных разочарований «тысячника» в Дохе.

Американская теннисистка не выиграла ни одного матча на крупнейшем турнире в столице Катара.

Гауфф потерпела сенсационное поражение от итальянки Элизабетты Коччаретто — 4:6, 2:6.

«То, над чем я работала на тренировках, не получается применить в матчах, и это очень расстраивает. Я хорошо тренируюсь, но не могу реализовать это в игре», — призналась Коко после матча с Коччаретто.

Интересно, что в прошлом году Гауфф тоже слабо провела первые турниры после Australian Open. В 2025-м она не выиграла ни одного матча не только в Дохе, но и в Дубае.

На Australian Open Гауфф, как и в прошлом сезоне, дошла до четвертьфинала.

Калинская

Анна в первом раунде одержала волевую победу над Аленой Остапенко.

Россиянка слабо начала матч против представительницы Латвии, но в итоге совершила камбэк — 2:6, 6:1, 6:4.

На прошлой неделе Калинская дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Дохе.

В столице Катара она обыграла Джессику Боусас-Манейро, Эмму Наварро и Элину Свитолину, после чего уступила Каролине Муховой.

В этом году Калинская еще ни разу не проигрывала в стартовом матче.

В 2024 году Калинская остановилась в шаге от титула на «тысячнике» в Дубае, проиграв в решающем матче итальянке Жасмин Паолини.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.41, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.89.

Прогноз: единственный матч между россиянкой и американкой, состоявшийся два года назад в четвертьфинале турнира в Дубае, завершился победой Калинской со счетом 2:6, 6:4, 6:2. Это еще одно подтверждение, что Гауфф почти всегда с трудом даются первые месяцы сезона. Победа Анны в предстоящем матче не станет сенсацией.

Рекомендуемая ставка: победа Калинской за 2.89.