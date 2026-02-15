Россиянка Людмила Самсонова сыграет против представительницы Канады Лейлы Фернандес в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Самсонова — Фернандес с коэффициентом для ставки за 1.88.
Самсонова
Людмила на прошлой неделе не смогла пройти первый круг в Дохе.
На «тысячнике» в столице Катара российская теннисистка проиграла польке Магдалене Френх — 3:6, 6:4, 6:7.
Самое интересное заключается в том, что в решающей партии Самсонова не реализовала три матчбола.
Зато перед этим Самсонова дошла до четвертьфинала на «пятисотнике» в Абу-Даби. Здесь она разгромила Софию Кенин и Джанис Тьен, после чего уступила Хейли Баптист.
В январе Самсонова выиграла два матча в Брисбене и не прошла первый раунд в Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии.
Фернандес
Вопреки ожиданиям, Лейла очень слабо провела стартовый отрезок сезона.
Теннисистка из Канады до сих пор выиграла лишь один матч.
На турнире в Абу-Даби Фернандес разгромила француженку Хлоэ Паке, после чего уступила американке Маккартни Кесслер.
В январе Фернандес не прошла ни раунда в Брисбене, Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии. Здесь ее соперницами были Даяна Ястремская, Диана Шнайдер и Джанис Тьен.
На «тысячнике» в Дохе финалистка US Open-2021 проиграла в первом круге американке Энн Ли.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.55, победу Фернандес букмекеры предлагают за 2.44.
Прогноз: это один их тех матчей, где оптимальной будет ставка без учета исхода, несмотря на то, что Людмила выиграла два из матчей против Лейлы.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.