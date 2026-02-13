Шелтон совершит камбэк в матче с Кецмановичем?

прогноз на матч турнира в Далласе, ставка за 1.94

Американец Бен Шелтон сыграет против серба Миомира Кецмановича в четвертьфинале турнира ATP 500 в Далласе (США). Матч пройдет 14 февраля, начало — в 04:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Кецманович — Шелтон с коэффициентом для ставки за 1.94.

Кецманович

Миомир на этой неделе прервал серию поражений, которая началась еще в прошлом году.

В январе сербский теннисист не прошел первый круг в Гонконге, Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии, проиграв Александру Мюллеру, Валантену Вашеро и Томасу Этчеверри.

На недавнем турнире в Монпелье Кецманович уступил в первом раунде испанцу Пабло Каррено-Бусте.

В первом круге американского «пятисотника» у Миомира был тяжелейший матч против японца Си Симабукуро — 6:7, 6:3, 7:6.

Но главным сюрпризом стала волевая победа Кецмановича над американцем Томми Полом — 5:7, 6:4, 6:4.

Шелтон

Бен в первом раунде одержал победу над канадцем Габриэлем Диалло — 6:4, 6:4.

Во втором круге соперником американца был Адриан Маннарино, который на прошлой неделе дошел до финала в Монпелье.

Шелтон с трудом обыграл 37-летнего француза — 7:6, 6:7, 6:3.

Лучшим результатом Шелтона в этом году пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В Мельбурне, прежде чем уступить Яннику Синнеру, Шелтон выиграл у Юго Эмбера, Дейна Суини, Валантена Вашеро и Каспера Рууда.

В Далласе лучшим результатом Бена пока остается выход в полуфинал в 2024 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 4.60, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.19.

Прогноз: скорее всего, еще один матч с участием Кецмановича будет затяжным — вряд ли теннисисты обойдутся без дополнительного сета и хотя бы одного тай-брейка.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.94.