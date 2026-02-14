Бублик обыграет Оже-Альяссима и выйдет в финал «пятисотника» в Роттердаме?

прогноз на матч турнира в Роттердаме, ставка за 1.95

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 14 февраля, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Бублик — Оже-Альяссим с коэффициентом для ставки за 1.95.

Бублик

У Саши был тяжелейший путь к полуфиналу.

В предыдущих раундах он провел три максимально изнурительных матча.

В первом круге Бублик одержал волевую победу над Хубертом Хуркачем — 6:7, 7:6, 7:5. Во втором сете польский теннисист не смог подать на матч, допустив три двойные ошибки.

Во втором раунде Бублик выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа — 7:6, 4:6, 6:3.

В четвертьфинале его соперником был испанец Хауме Муньяр — 6:4, 6:7, 7:6. Эта победа стала для него 200-й на уровне ATP.

В текущем сезоне Бублик выиграл 11 матчей из 14-ти. Его лучшим результатом в 2026-м пока остается победа на турнире в Гонконге, благодаря которой он дебютировал в топ-10.

Оже-Альяссим

Феликс вышел в полуфинал на втором турнире подряд.

В отличие от Бублика, канадец пока не проиграл ни сета на текущем турнире.

В первом матче Оже-Альяссим одержал победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным — 7:5, 6:3.

Во втором круге североамериканц обыграл серба Хамада Меджедовича — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Оже-Альяссим остановил нидерландца Таллона Грикспора — 7:6, 6:2.

Победная серия Феликса теперь составляет семь матчей. На прошлой неделе он защитил титул на турнире ATP 250 в Монпелье.

Оже-Альяссим выигрывал турнир в Роттердаме в 2022 году. В 2020-м он дошел до финала, в котором проиграл Гаэлю Монфису.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бублика в этом матче можно поставить за 2.61, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: Саша выиграл только два из шести матчей против Феликса. В прошлом году Бублик уступил Оже-Альяссиму на харде в Дубае и Париже. Несмотря на это, оптимальным вариантом сейчас будет ставка на количество геймов или сетов. Три предыдущие встречи между ними были напряженными.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.95.