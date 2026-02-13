прогноз на матч турнира в Роттердаме, ставка за 1.92

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в четвертьфинале турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерландцы). Матч пройдет 13 февраля, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Грикспор — Оже-Альяссим с коэффициентом для ставки за 1.92.

Грикспор

Таллон третий раз в карьере вышел в четвертьфинал домашнего «пятисотника».

При этом нидерландец впервые в этом году выиграл два матча подряд.

В первом круге текущего турнира Грикспор одержал победу над Джованни Мпетши-Перрикаром (6:4, 6:4).

Во втором раунде его соперником был еще один француз — Кантен Алис. В этом матче Грикспор тоже обыграл соперника в двух сетах — 7:5, 7:6.

Последний раз Грикспор выигрывал больше двух матчей подряд в июне прошлого года на травяном турнире на Мальорке.

Оже-Альяссим

Феликс тоже не проиграл ни одного сета в предыдущих раундах роттердамского «пятисотника».

В первом матче канадский теннисист одержал победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным — 7:5, 6:3.

Во втором круге Оже-Альяссим обыграл серба Хамада Меджедовича — 6:4, 6:4.

Победная серия Оже-Альяссима теперь составляет шесть матчей.

На прошлой неделе Феликс защитил титул на турнире ATP 250 в Монпелье.

Оже-Альяссим выигрывал турнир в Роттердаме в 2022 году. В 2020-м он дошел др финала, в котором проиграл Гаэлю Монфису.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 3.18, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.35.

Прогноз: в прошлом году Феликс проиграл Таллону в финале турнира на Мальорке — 4:6, 4:6. В предстоящем матче у Грикспора будет внушительная поддержка трибун, но мы все равно считаем, что на этот раз он проиграет канадцу.

Рекомендуемая ставка: победа Оже-Альяссима + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.