Рыбакина тоже не остановит Мбоко?

прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 1.92

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против Виктории Мбоко из Канады в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 12 февраля, начало — в 18:00 мск.

Мбоко

Виктория второй раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнире WTA 1000.

На этом уровне ее лучшим результатом пока остается сенсационная победа в Монреале в августе прошлого года.

В первом круге теннисистка из Канады держала уверенную победу над чешкой Мари Боузковой — 7:5, 6:2.

Во втором раунде Мбоко обыграла 41-летнюю россиянку Веру Звонареву — 6:4, 6:4.

Но главным событием стала ее победа над россиянкой Миррой Андреевой — 6:3, 3:6, 7:6. В решающем сете при счете 5:4 соперница не реализовала матчбол и не подала на матч.

Мбоко взяла реванш у Андреевой за разгромное поражение в финале «пятисотника» в Аделаиде.

В текущем сезоне 19-летняя североамериканка выиграла 11 из 14-ти матчей.

Рыбакина

Елена попала в число первых восьми сеяных и стартовала сразу со второго круга.

Действующая чемпионка Australian Open начала турнир с победы над Синьюй Ван — 6:2, 6:4.

В 1/8 финала у Рыбакиной был тяжелейший матч против китаянки Циньвэнь Чжэн — 4:6, 6:2, 7:5.

Победная серия представительницы Казахстана теперь составляет девять матчей.

Также стоит уточнить, что Рыбакина выиграла 22 из 23 последних матчей.

В прошлом году Рыбакина дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Дохе, а в 2024-м — до финала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мбокок в этом матче можно поставить за 3.04, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.38.

Прогноз: в прошлом году Елена выиграла два из трех матчей против Виктории. Рыбакина остановила Мбоко в Вашингтоне и Токио, а их встреча в Монреале завершилась сенсационной победой североамериканки. Уже ни у кого нет сомнений в том, что Мбоко в ближайшее время закрепится в топ-10, но в предстоящем матче она, скорее всего, не удивит одну из лучших теннисисток мира.

1.92 Победа Рыбакиной в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Мбоко — Рыбакина принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной в двух сетах за 1.92.