Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против Виктории Мбоко из Канады в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 12 февраля, начало — в 18:00 мск.
Мбоко
Виктория второй раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнире WTA 1000.
На этом уровне ее лучшим результатом пока остается сенсационная победа в Монреале в августе прошлого года.
В первом круге теннисистка из Канады держала уверенную победу над чешкой Мари Боузковой — 7:5, 6:2.
Во втором раунде Мбоко обыграла 41-летнюю россиянку Веру Звонареву — 6:4, 6:4.
Но главным событием стала ее победа над россиянкой Миррой Андреевой — 6:3, 3:6, 7:6. В решающем сете при счете 5:4 соперница не реализовала матчбол и не подала на матч.
Мбоко взяла реванш у Андреевой за разгромное поражение в финале «пятисотника» в Аделаиде.
В текущем сезоне 19-летняя североамериканка выиграла 11 из 14-ти матчей.
Рыбакина
Елена попала в число первых восьми сеяных и стартовала сразу со второго круга.
Действующая чемпионка Australian Open начала турнир с победы над Синьюй Ван — 6:2, 6:4.
В 1/8 финала у Рыбакиной был тяжелейший матч против китаянки Циньвэнь Чжэн — 4:6, 6:2, 7:5.
Победная серия представительницы Казахстана теперь составляет девять матчей.
Также стоит уточнить, что Рыбакина выиграла 22 из 23 последних матчей.
В прошлом году Рыбакина дошла до четвертьфинала на «тысячнике» в Дохе, а в 2024-м — до финала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мбокок в этом матче можно поставить за 3.04, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.38.
Прогноз: в прошлом году Елена выиграла два из трех матчей против Виктории. Рыбакина остановила Мбоко в Вашингтоне и Токио, а их встреча в Монреале завершилась сенсационной победой североамериканки. Уже ни у кого нет сомнений в том, что Мбоко в ближайшее время закрепится в топ-10, но в предстоящем матче она, скорее всего, не удивит одну из лучших теннисисток мира.
Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной в двух сетах за 1.92.