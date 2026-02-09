прогноз на матч турнира в Роттердаме, ставка за 1.92

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против француза Артура Фиса в первом круге турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 21:30 мск.

Де Минор

Алекс сыграет впервые после Открытого чемпионата Австралии.

Как и в прошлом году, он дошел до четвертьфинала на домашнем мэйджоре.

Де Минор одержал уверенные победы над Маккензи Маклональдом, Хамадом Меджедовичем, Фрэнсисом Тиафо и Александром Бубликом, после чего проиграл Карлосу Алькарасу.

Де Минор после 2021 года ни разу не проигрывал в Роттердаме раньше четвертьфинала.

Более того, в 2024-м и 2025-м австралиец добрался до финала.

В прошлом сезоне он уступил в решающем матче Алькарасу, а годом ранее — Яннику Синнеру.

Фис

Артур на прошлой неделе вернулся в тур после серьезной травмы.

Француз пропустил большую часть прошлого сезона и начало текущего из-за проблем со спиной.

Свои первые матчи после возвращения Фис провел в Монпелье.

Вопреки ожиданиям, Фис смог пройти два раунда на домашнем турнире. Прежде чем проиграть в четвертьфинале Феликсу Оже-Альяссима (4:6, 2:6), 21-летний теннисист одержал победы над соотечественниками Валантеном Руайе и Юго Бланше.

С учетом того, как долго Фис восстанавливался после повреждения спины, вполне вероятно, что он пока не готов проводить каждую неделю по два-три напряженных матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.33, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.28.

Прогноз: французу будет нелегко в матче против упертого австралийца, который всегда борется за каждый мяч. Фис пока явно далек от своей оптимальной формы, и Де Минор воспользуется этим.

1.92 Победа Де Минора в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Де Минор — Фис позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора в двух сетах за 1.92.