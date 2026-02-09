Андреева совершит камбэк в матче против Линетт?

прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 1.92

Россиянка Мирра Андреева сыграет против польки Магды Линетт во втором круге турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 9 февраля, начало — в 19:30 мск.

Андреева

Мирра сыграет впервые после провального выступления на Открытом чемпионате Австралии.

Вопреки ожиданиям, в Мельбурне россиянка не дошла даже до четвертьфинала.

Андреева проиграла в 1/8 финала Элине Свитолиной — 2:6, 4:6.

Мирра действительно слабо провела матч против украинки, но чересчур жесткую критику в ее адрес все равно сложно назвать оправданной.

Прогнозы на теннис

Достаточно сказать, что перем мэйджором в Мельбурне 18-летняя теннисистка выиграла «пятисотник» в Аделаиде.

В прошлом году Андреева тоже не прошла 1/8 финала на Australian Open, но вскоре после этого выиграла два «тысячника» — в Дубае и Индиан-Уэллс.

Линетт

Магда в первом круге одержала победу над представительницей Великобритании Сонай Картал — 6:4, 3:6, 6:3.

Польская теннисистка прошла хотя бы раунд на четвертом турнире подряд.

Более того, в Окленде и Хобарте Линетт дошла до четвертьфинала, а на Открытом чемпионате Австралии — до третьего круга.

В Мельбурне 33-летняя Линетт обыграла американок Эмму Наварро и Энн Ли, после чего уступила чешке Каролине Муховой.

В прошлом году Магда выиграла два матча на «тысячнике» в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в это матче можно поставить за 1.16, победу Линетт букмекеры предлагают за 5.15.

Прогноз: Мирра выиграла два из трех матчей против Магды. В их пока что единственном матче на харде россиянка разгромила польскую теннисистку на турнире в Шанхае в 2024 году — 6:1, 6:3. Вероятно, в предстоящем Андреева тоже одержит уверенную победу.

1.92 Победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Андреева — Линетт принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-5,5) за 1.92.