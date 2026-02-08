Россиянка Анна Калинская сыграет против испанки Джессики Боусас-Манейро в первом круге турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 9 февраля, начало — в 17:30 мск.
Калинская
Анна проведет первый матч после Открытого чемпионата Австралии.
В Мельбурне российская теннисистка прошла два раунда — обыграла Сонай Картал и Юлию Грабер, после чего уступила Иге Свентек (1:6, 6:1, 1:6).
На турнирах в Брисбене и Аделаиде Калинская выиграла по одному матчу. В первом случае она уступила Джессике Пегуле, а во втором — Виктории Мбоко.
Калинская пока не может похвастаться результатами, но в целом очевидно, что на этот раз она гораздо лучше готова к стартовому отрезку сезона, чем в прошлом году.
В 2024-м и 2025-м Калинская не смогла пройти первый раунд на «тысячнике» в Дохе, проиграв Каролине Плишковой и Кристине Букше соответственно.
Боусас Манейро
Джессика тем временем слабо провела стартовый отрезок сезона.
Испанская теннисистка до сих пор выиграла лишь один матч.
Интересно, что в единственном на данный момент победном матче в 2026-м Боусас Манейро обыграла Кори Гауфф.
Боусас Манейро слегка шокировала пятую ракетку мира на United Cup — 6:1, 6:7, 6:0.
На турнире в Хобарте Джессика проиграла австралийке Тайле Престон.
На Открытом чемпионате Австралии 23-летняя испанка уступила в стартовом матче Сторм Хантер.
Несмотря на неудачное начало сезона, Боусас Манейро по-прежнему входит в топ-50.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.33, победу Боусас-Манейро букмекеры предлагают за 3.30.
Прогноз: с учетом результатов соперницы рискнем предположить, что Анна пройдет во второй раунд катарского «тысячника».
Рекомендуемая ставка: победа Калинской в двух сетах за 1.88.