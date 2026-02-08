Сможет ли Калинская пройти первый круг в Дохе?

прогноз на матч турнира в Дохе, ставка за 1.88

Россиянка Анна Калинская сыграет против испанки Джессики Боусас-Манейро в первом круге турнира WTA 1000 в Дохе (Катар). Матч пройдет 9 февраля, начало — в 17:30 мск.

Калинская

Анна проведет первый матч после Открытого чемпионата Австралии.

В Мельбурне российская теннисистка прошла два раунда — обыграла Сонай Картал и Юлию Грабер, после чего уступила Иге Свентек (1:6, 6:1, 1:6).

На турнирах в Брисбене и Аделаиде Калинская выиграла по одному матчу. В первом случае она уступила Джессике Пегуле, а во втором — Виктории Мбоко.

Калинская пока не может похвастаться результатами, но в целом очевидно, что на этот раз она гораздо лучше готова к стартовому отрезку сезона, чем в прошлом году.

В 2024-м и 2025-м Калинская не смогла пройти первый раунд на «тысячнике» в Дохе, проиграв Каролине Плишковой и Кристине Букше соответственно.

Боусас Манейро

Джессика тем временем слабо провела стартовый отрезок сезона.

Испанская теннисистка до сих пор выиграла лишь один матч.

Интересно, что в единственном на данный момент победном матче в 2026-м Боусас Манейро обыграла Кори Гауфф.

Боусас Манейро слегка шокировала пятую ракетку мира на United Cup — 6:1, 6:7, 6:0.

На турнире в Хобарте Джессика проиграла австралийке Тайле Престон.

На Открытом чемпионате Австралии 23-летняя испанка уступила в стартовом матче Сторм Хантер.

Несмотря на неудачное начало сезона, Боусас Манейро по-прежнему входит в топ-50.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.33, победу Боусас-Манейро букмекеры предлагают за 3.30.

Прогноз: с учетом результатов соперницы рискнем предположить, что Анна пройдет во второй раунд катарского «тысячника».

Рекомендуемая ставка: победа Калинской в двух сетах за 1.88.