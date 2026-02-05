Сможет ли Самсонова выйти в полуфинал в Абу-Даби?

прогноз на матч турнира в Абу-Даби, ставка за 1.96

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Хейли Баптист в четвертьфинале турнира WTA в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 5 февраля, начало — в 16:30 мск.

Самсонова

Людмила второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира WTA.

До сих пор лучшим результатом россиянки в этом году был выход в четвертьфинал турнира в Брисбене. Здесь она обыграла Эмерсон Джонс и Александру Соснович, после чего потерпела поражение от Джессики Пегулы.

Вопреки ожиданиям, Самсонова легко прошла предыдущие раунды в Абу-Даби.

В стартовом матче российская теннисистка разгромила американку Софию Кенин — 6:4, 6:0.

Во втором круге Самсонова одержала уверенную победу над индонезийкой Джанис Тьен — 6:2, 6:2.

В прошлом году Самсонова проиграла на старте «пятисотника» в Абу-Даби Веронике Кудерметовой, тогда как в 2024-м она добралась здесь до полуфинала, а в 2023-м — до финала.

Баптист

Хейли тем временем выиграла не менее двух матчей на втором турнире подряд.

В январе американская теннисистка дошла до третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии.

В Мельбурне она обыграла Тейлор Таунсенд и Сторм Хантер, после чего уступила Кори Гауфф (6:3, 0:6, 3:6).

В отличие от Самсоновой, Баптист на текущем турнире провела уже два трехсетовых матча.

В первом круге Хейли одержала волевую победу над 18-летней сербкой Теодорой Костович, а во втором обыграла Эмму Наварро (7:6, 0:6, 6:3).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.37, победу Баптист букмекеры предлагают за 3.08.

Прогноз: в прошлом году Людмила проиграла американке на грунте в Риме — 3:6, 6:2, 4:6. Несмотря на это, считаем, что на этот раз россиянка остановит Баптист. Кажется, на этой неделе Самсонова настроена побороться даже за титул.

1.96 Победа Самсоновой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Самсонова — Баптист принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Самсоновой в двух сетах за 1.96.