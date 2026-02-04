прогноз на матч турнира в Монпелье, ставка за 1.95

Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима во втором круге турнира ATP 250 в Монпелье (Франция). Матч пройдет 5 февраля, начало — в 20:30 мск.

Оже-Альяссим

Феликс приехал в Монпелье в статусе действующего чемпиона местного турнира.

При этом канадец попал в число сеяных и стартует сразу со второго круга.

Это будет первый матч Оже-Альяссима после неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии.

В Мельбурне Оже-Альяссим не смог завершить матч первого раунда против португальца Нуну Боржеша, снявшись перед четвертым сетом из-за судорог.

Прогнозы на теннис

В этом году Феликс провел пока лишь три неполных матча. В начале января он обыграл Чжичжэня Чжана и Зизу Бергса на United Cup.

Вавринка

Стэн в первом раунде выиграл у Хамада Меджедовича.

Интересно, что 40-летнему швейцарцу хватило двух сетов для победы над 22-летним сербом — 7:6, 6:4.

Вавринка выиграл четвертый матч в сезоне на уровне основного тура. Если что, столько же побед у него было за весь 2025 год.

В прошлом месяце Вавринка здорово выступил на Australian Open, дойдя до третьего круга.

В Мельбурне он выиграл у Ласло Джере и Артура Жеа, после чего уступил Тейлору Фрицу.

Еще пять матчей Вавринка провел на United Cup. Здесь Стэн победил Артура Риндеркнеша и проиграл Флавио Коболли, Себастьяну Баэсу, Зизу Бергсу и Хуберту Хуркачу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.33, победу Вавринки букмекеры предлагают за 3.28.

Прогноз: сложно сказать, в какой форме сейчас Оже-Альяссим, удалось ли ему восстановиться и как следует подготовиться к защите титула. Но в любом случае почти нет сомнений, что его ждет непростой матч против опытнейшего соперника.

1.95 Тотал геймов больше 22,5 за 1.95 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Оже-Альяссим — Вавринка принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.