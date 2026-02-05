Потапова второй год подряд выйдет в полуфинал в Клуж-Напоке?

прогноз на матч турнира в Клуж-Напоке, ставка за 2.5

Представительница Австрии Анастасия Потапова сыграет против румынки Сораны Кырсти в четвертьфинале турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния). Матч пройдет 5 февраля, начало — в 19:00 мск.

Потапова

Анастасия третий раз в карьере и второй год подряд вышла в четвертьфинал в Клуж-Напоке.

На этой неделе российская теннисистка защищает прошлогодний титул и 250 очков.

Потапова с трудом прошла два предыдущих раунда на текущем турнире.

В первом круге она обыграла Лючию Бронцетти, которая была ее соперницей по финалу в прошлом году. На этот раз они тоже провели три сета — 5:7, 6:4, 7:5.

Во втором раунде Потапова одержала волевую победу над россиянкой Анастасией Захаровой — 1:6, 6:4, 6:3.

Лучшим результатом Потаповой в новом сезоне пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне она выиграла у Сюзан Ламенс и Эммы Радукану, после чего уступила Арине Соболенко (6:7, 6:7).

Кырстя

Сорана тем временем впервые в карьере прошла раунд на домашнем турнире в Клуж-Напоке.

В 2023-м и 2025 году румынская теннисистка проиграла в первом круге Еве Лис и Марине Стакушич.

На этой неделе Кырстя пока не отдала соперницам ни одного сета.

В первом круге 35-летняя теннисистка обыграла представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову — 6:4, 6:4.

Во втором раунде Кырстя разгромила словенку Тамару Зиданшек — 6:1, 6:0.

Сорана второй раз в сезоне выиграла два матча подряд. В начале января она дошла до третьего круга на «пятисотнике» в Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 2.55, победу Кырсти букмекеры предлагают 1.48.

Прогноз: первые матчи неожиданно получились для Потаповой чересчур сложными, но мы все равно считаем, что она, скорее всего, обыграет опытную румынку.

Рекомендуемая ставка: победа Потаповой за 2.55.