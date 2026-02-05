Представительница Австрии Анастасия Потапова сыграет против румынки Сораны Кырсти в четвертьфинале турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния). Матч пройдет 5 февраля, начало — в 19:00 мск.
Потапова
Анастасия третий раз в карьере и второй год подряд вышла в четвертьфинал в Клуж-Напоке.
На этой неделе российская теннисистка защищает прошлогодний титул и 250 очков.
Потапова с трудом прошла два предыдущих раунда на текущем турнире.
В первом круге она обыграла Лючию Бронцетти, которая была ее соперницей по финалу в прошлом году. На этот раз они тоже провели три сета — 5:7, 6:4, 7:5.
Во втором раунде Потапова одержала волевую победу над россиянкой Анастасией Захаровой — 1:6, 6:4, 6:3.
Лучшим результатом Потаповой в новом сезоне пока остается выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне она выиграла у Сюзан Ламенс и Эммы Радукану, после чего уступила Арине Соболенко (6:7, 6:7).
Кырстя
Сорана тем временем впервые в карьере прошла раунд на домашнем турнире в Клуж-Напоке.
В 2023-м и 2025 году румынская теннисистка проиграла в первом круге Еве Лис и Марине Стакушич.
На этой неделе Кырстя пока не отдала соперницам ни одного сета.
В первом круге 35-летняя теннисистка обыграла представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову — 6:4, 6:4.
Во втором раунде Кырстя разгромила словенку Тамару Зиданшек — 6:1, 6:0.
Сорана второй раз в сезоне выиграла два матча подряд. В начале января она дошла до третьего круга на «пятисотнике» в Брисбене.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Потапову в этом матче можно поставить за 2.55, победу Кырсти букмекеры предлагают 1.48.
Прогноз: первые матчи неожиданно получились для Потаповой чересчур сложными, но мы все равно считаем, что она, скорее всего, обыграет опытную румынку.
Рекомендуемая ставка: победа Потаповой за 2.55.