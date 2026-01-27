прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.90

Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале Australian Open. Матч пройдет 28 января в Мельбурне, начало — в 06:30 мск.

Музетти

Лоренцо впервые в карьере вышел в четвертьфинал австралийского мэйджора.

В 1/8 финала итальянец одержал победу над Тейлором Фрицем — 6:2, 7:5, 6:4.

Однако тут важно уточнить, что Музетти явно повезло — американца весь матч беспокоила травма колена.

В первом раунде его соперником был Рафаэль Коллиньон, который не смог завершить матч из-за травмы. Бельгиец снялся при счете 4:6, 7:6, 7:5, 3:2 в пользу итальянца.

Во втором круге Музетти одержал уверенную победу над Лоренцо Сонего — 6:3, 6:3, 6:4.

В третьем раунде у Музетти был тяжелейший матч против чеха Томаша Махача — 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2.

В начале января Музетти дошел до финала на турнире в Гонконге. Вскоре после этого он дебютировал в топ-5.

Джокович

Новак тем временем 65-й раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира «Большого шлема».

В Мельбурне сербский теннисист выиграл 12 из 15-ти четвертьфиналов.

На текущем турнире Джокович провел пока лишь три матча.

В 1/8 финала он должен был встретиться с чехом Якубом Меншиком, который снялся из-за травмы мышц живота.

В остальных раундах Новак не проиграл ни одного сета.

В первом круге Джокович разгромил испанца Педро Мартинеса — 6:3, 6:2, 6:2.

Во втором круге его соперником был 141-я ракетка мира Франческо Маэстрелли. Этот матч тоже завершился со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

В матче против Ботика ван де Зандшульпа десятикратному чемпиону Australian Open все же пришлось немного понервничать — 6:3, 6:4, 7:6.

На прошлой неделе Джокович преодолел отметку в 100 побед на мэйджоре в Мельбурне. Его баланс на этом турнире — 102 победы и лишь 10 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 3.22, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.37.

Прогноз: Новак выиграл девять из десяти матчей против Лоренцо. Исключением стала лишь их встреча на грунте в Монте-Карло весной 2023 года.

Несмотря на прогресс Музетти, считаем, что он не сможет изменить тенденцию в противостоянии с 38-летним сербом.

У Джоковича было достаточно времени на восстановление после предыдущего матча, а в его случае, как известно, это имеет огромное значение.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича в трех сетах за 2.90.