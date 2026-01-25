прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.07

Итальянцы Янник Синнер и Лучано Дардери встретятся в 1/8 финала Australian Open. Матч пройдет 26 января в Мельбурне, начало — в 10:00 мск.

Дардери

Лучано впервые в карьере вышел во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

В первом раунде австралийского мэйджора Дардери выиграл у чилийца Кристиана Гарина — 7:6, 7:5, 7:6.

Во втором круге Дардери остановил аргентинца Себастьяна Баэса — 6:3, 1:6, 6:4, 6:3.

Но главным сюрпризом стала его победа над Кареном Хачановым — 7:6, 3:6, 6:3, 6:4.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Дардери занимает 25-е место в рейтинге ATP. Итальянец закрепился в топ-30 во многом благодаря успешным выступлениям на грунте. В прошлом году он выиграл три турнира на этом покрытии — в Марракеше, Бостаде и Умаге.

Синнер

Янник тем временем дошел до 1/8 финала на 11-м турнире «Большого шлема» подряд.

В первом круге итальянец встречался с Юго Гастоном. Француз не смог завершить матч, снявшись при счете 6:2, 6:1 в пользу действующего турнира.

Во втором раунде Синнер разгромил австралийца Джеймса Дакворта — 6:1, 6:4, 6:2.

В третьем круге, вопреки всем прогнозам, Синнер отдал сет Элиоту Спиццирри — 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Американец прервал серию итальянца из 27 выигранных сетов подряд.

Однако важно уточнить, что в этот день в Мельбурне стояла невыносимая жара, которая и стала главной причиной проблем Синнера в игре против Спиццирри.

«У меня были физические проблемы — повезло, что матч остановили и закрыли крышу. Я смог сделать перерыв. И я постепенно чувствовал себя лучше. Очень доволен этим выступлением.

Сначала сводило ноги, потом перешло на руки. В итоге сводило везде понемногу. Я понимаю, что это аспект, в котором мне нужно прибавлять, и мы над этим работаем», — сказал итальянец.

Победная серия Синнера в Мельбурне составляет уже 17 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер спокойно продлит победную серию. На Дардери можно поставить за 17.50.

Прогноз: как и в остальных матчах с участием Янника, здесь тоже отсутствует интрига. Разве что Синнеру снова начнет сводить ноги.

2.07 Победа Синнера с форой по геймам (-9,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Дардери — Синнер позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-9,5) за 2.07.