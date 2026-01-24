прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.96

Американка Коко Гауфф сыграет против чешки Каролины Муховой в 1/8 финала Australian Open. Матч пройдет 25 января, начало — в 06:30 мск.

Гауфф

Коко четвертый год подряд вышла в 1/8 финала австралийского мэйджора.

Лучшим результатом американки на этом отрезке пока остается выход в полуфинал в 2024 году. В 2025-м она проиграла в четвертьфинале Пауле Бадосе.

В первом круге текущего турнира Гауфф одержала победу над представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой — 6:2, 6:3.

Во втором раунде ее соперницей была сербка Ольга Данилович — 6:2, 6:2.

В третьем круге Гауфф совершила камбэк в матче против соотечественницы Хейли Баптист — 3:6, 6:0, 6:3.

Гауфф выиграла шесть из семи последних матчей. В первой половине января она одержала победы над Соланой Сьеррой, Марией Саккари и Игой Свентек (6:4, 6:2).

Мухова

Каролина второй раз в карьере вышла в четвертый раунд Australian Open.

В 2021 году чешская теннисистка добралась до полуфинала мельбурнского мэйджора.

Текущий турнир Мухова начала с победы над румынкой Жаклин Кристиан — 6:3, 7:6.

Во втором круге ее соперницей была американка Алисия Паркс — 4:6, 6:4, 6:4.

В третьем раунде Мухова разгромила польку Магду Линетт — 6:1, 6:1.

В начале января Каролина дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Брисбене. Здесь главным событием стала ее победа над Еленой Рыбакиной (6:2, 2:6, 6:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.46, победу Муховой букмекеры предлагают за 2.70.

Прогноз: Коко ведет 4-0 в противостоянии с Каролиной. При этом во всех случаях американка побеждала чешку на харде. И также важно уточнить, что на этом отрезке она не отдала ни одной партии.

Скорее всего, Гауфф продлит серию побед над Муховой, которая явно не может адаптироваться к тягучему стилю игры соперницы.

1.96 Победа Гауфф + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Гауфф — Мухова принесёт чистый выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: победа Гауфф + тотал геймов больше 18,5 за 1.96.