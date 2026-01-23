прогноз на матч Australian Open, ставка за 3.04

Норвежец Каспер Рууд сыграет против хорвата Марина Чилича в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 24 января, начало — в 12:30 мск.

Чилич

Марин вышел в третий раунд австралийского мэйджора впервые с 2022 года.

Четыре года назад хорват добрался до 1/8 финала, где уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

С учетом всех проблем, с которыми он столкнулся в последние несколько лет, уверенный старт Чилича на текущем турнире стал большим сюрпризом.

В первом круге 37-летний теннисист повесил две «баранки» немцу Даниэлю Альтмайеру — 6:0, 6:0, 7:6.

Во втором раунде Чилич одержал уверенную победу над канадцем Денисом Шаповаловым — 6:4, 6:3, 6:2.

В начале января Марин не прошел второй раунд в Гонконге, проиграв португальцу Нуну Боржешу.

Рууд

Каспер тем временем третий раз в карьере прошел в Мельбурне дальше второго круга.

В 2021-м норвежец добрался до 1/8 финала, а в 2024-м — до третьего раунда.

Как и Чилич, Рууд очень легко преодолел предыдущие раунды.

В первом матче он одержал победу над итальянцем Маттиа Беллуччи — 6:1, 6:2, 6:4.

Во втором круге Рууд остановил всегда упертого испанца Хауме Муньяра — 6:3, 7:5, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 2.98, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.39.

Прогноз: Каспер ранее ни разу не проигрывал Марину. Норвежец ведет 4-0 в противостоянии с хорватом. Ну и с учетом того, как он провел недавние матчи, рискнем предположить, что Рууд продлит серию побед над Чиличем, которому все-таки уже не так просто регулярно демонстрировать свой лучший теннис.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда в трех сетах за 3.04.