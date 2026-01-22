Андреева третий год подряд выйдет в 1/8 финала Australian Open?

прогноз на матч Australian Open, ставка за 1.97

Россиянка Мирра Андреева сыграет против румынки Елены-Габриэлы Русе в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 23 января, начало — в 13:00 мск.

Русе

Елена-Габриэла второй раз в карьере вышла в третий круг на турнире «Большого шлема».

В первом раунде румынская теннисистка одержала победу над полуфиналисткой Australian Open-2024 Даяной Ястремской — 6:4, 7:5.

Во втором круге Русе обыграла австралийку Айлу Томлянович — 6:4, 6:4.

Прогнозы и ставки на Australian Open

В первой половине января Русе не смогла пройти первый круг на турнирах WTA 500 в Брисбене и Аделаиде, проиграв Софии Кенин и Анне Калинской.

Русе занимает 79-е место в текущей версии рейтинга WTA.

Андреева

Мирра третий год подряд вышла в третий раунд австралийского мэйджора.

Пока что ее лучшим результатом в Мельбурне остается выход в 1/8 финала в 2024-м и 2025 году.

В первом раунде текущего турнира у россиянки был нервный матч против Донны Векич.

Андреева слабо провела первый сет, но при этом в решающем повесила хорватке «баранку» — 4:6, 6:3, 6:0.

Во втором круге 18-летняя теннисистка разгромила гречанку Марию Саккари — 6:0, 6:4.

Победная серия Андреевой теперь составляет шесть матчей. На неделе перед австралийским мэйджором она стала чемпионкой «пятисотника» в Аделаиде.

На этом турнире Мирра не отдала соперницам ни одного сета, в том числе Диане Шнайдер в полуфинале. В остальных раундах Мирра обыграла Мари Боузкову, Майю Джойнт и Викторию Мбоко.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Русе в этом матче можно поставить за 5.90, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.13.

Прогноз: несмотря на обилие сенсаций в женском теннисе, считаем, что в предстоящем матче Мирра легко подтвердит статус фаворитки.

1.97 Победа Андреевой с форой по геймам (-6,0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Русе — Андреева позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой с форой по геймам (-6,0) за 1.97.