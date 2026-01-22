Немец Александр Зверев сыграет против британца Кэмерона Норри в третьем круге Australian Open. Матч пройдет 23 января, начало — в 10:30 мск.

Зверев

Саша проиграл уже два сета на текущем турнире, но при этом все равно нельзя сказать, что у него были серьезные проблемы в предыдущих раундах.

В стартовом матче немецкий теннисист одержал волевую победу над Габриэлем Диалло — 6:7, 6:1, 6:4, 6:2.

Во втором круге Зверев обыграл Александра Мюллера — 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

Правда, тут стоит добавить, что в матче с французом Зверева беспокоила боль в ноге.

«Я принял обезболивающее, и после этого все было нормально. Я не из тех, кто часто берет медперерывы, но немного испугался, потому что боль была ближе к ахиллу, а за последние годы в туре было много подобных травм.

Поэтому я просто хотел, чтобы физио все проверил. После этого я двигался и играл без проблем», — сказал финалист Australian Open-2025.

Норри

Кэмерон в первом раунде одержал победу над Бенжаменом Бонзи.

Британец обыграл французского теннисиста в тяжелейшем пятисетовом матче — 6:0, 6:7, 4:6, 6:3, 6:4.

Во втором раунде Норри выиграл у американца Эмилио Навы — 6:1, 7:6, 4:6, 7:6.

В первой половине января Норри выиграл по одному матчу на турнирах в Брисбене и Окленде. В первом случае его остановил Александр Ковачевич, а во втором — Джованни Мпетши-Перрикар.

Лучшим результатом Норри в Мельбурне пока остается выход в 1/8 финала в 2024 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.24, победу Норри букмекеры предлагают за 4.05.

Прогноз: два года назад Саша с трудом обыграл Кэма в четвертом раунде Australian Open — в том матче им понадобился пятый сет. Но также стоит отметить, что немец выиграл шесть предыдущих матчей против британца.

С учетом того, как тяжело было Норри в играх с Бонзи и Навой, есть сомнения, что он способен удивить одного из фаворитов турнира.

2.15 Победа Зверева + тотал сетов больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Зверев — Норри принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал сетов больше 3,5 за 2.15.