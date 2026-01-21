Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Франческо Маэстрелли во втором круге Australian Open. Матч пройдет 22 января в Мельбурне, начало — в 05:30 мск.
Маэстрелли
Франческо впервые в карьере играет на турнире «Большого шлема».
Итальянский теннисист пробился в основную сетку австралийского мэйджора через квалификацию.
В отборе Маэстрелли обыграл соотечественника Лоренцо Джустино, бразильца Тьяго Сейбота-Уайлда и серба Душана Лайовича.
Прогнозы и ставки на Australian Open
Но главным сюрпризом стала победа 23-летнего Маэстрелли над французом Теренсом Атманом — 6:4, 3:6, 6:7, 6:1, 6:1.
Маэстрелли занимает 141-е место в рейтинге ATP. Выше 137-й строчки он пока не поднимался.
Джокович
Новак в первом раунде разгромил Педро Мартинеса — 6:3, 6:2, 6:2.
Как и ожидалось, матч против испанского теннисиста больше напоминал разминку для десятикратного чемпиона Australian Open.
Интересно, что эта победа стала для сербского теннисиста 100-й на мэйджоре в Мельбурне.
Джокович — первый, кто выиграл на трех «Больших шлемах» минимум по 100 матчей.
Несмотря на то, что это был первый официальный матч Джоковича в этом году, можно сделать вывод, что он отлично подготовился к турниру.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в этом матче на исход можно поставить только с учетом формы — настолько букмекеры уверены в победе Джоковича.
Прогноз: да, скорее всего, Новак снова одержит победу с разгромным счетом. Для Маэстрелии встреча с легендарным сербом будет своего рода мастер-классом.
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-9,5) за 1.99.