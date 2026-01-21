Джокович устроит шоу в матче против 141-й ракетки мира?

Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Франческо Маэстрелли во втором круге Australian Open. Матч пройдет 22 января в Мельбурне, начало — в 05:30 мск.

Маэстрелли

Франческо впервые в карьере играет на турнире «Большого шлема».

Итальянский теннисист пробился в основную сетку австралийского мэйджора через квалификацию.

В отборе Маэстрелли обыграл соотечественника Лоренцо Джустино, бразильца Тьяго Сейбота-Уайлда и серба Душана Лайовича.

Но главным сюрпризом стала победа 23-летнего Маэстрелли над французом Теренсом Атманом — 6:4, 3:6, 6:7, 6:1, 6:1.

Маэстрелли занимает 141-е место в рейтинге ATP. Выше 137-й строчки он пока не поднимался.

Джокович

Новак в первом раунде разгромил Педро Мартинеса — 6:3, 6:2, 6:2.

Как и ожидалось, матч против испанского теннисиста больше напоминал разминку для десятикратного чемпиона Australian Open.

Интересно, что эта победа стала для сербского теннисиста 100-й на мэйджоре в Мельбурне.

Джокович — первый, кто выиграл на трех «Больших шлемах» минимум по 100 матчей.

Несмотря на то, что это был первый официальный матч Джоковича в этом году, можно сделать вывод, что он отлично подготовился к турниру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в этом матче на исход можно поставить только с учетом формы — настолько букмекеры уверены в победе Джоковича.

Прогноз: да, скорее всего, Новак снова одержит победу с разгромным счетом. Для Маэстрелии встреча с легендарным сербом будет своего рода мастер-классом.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-9,5) за 1.99.