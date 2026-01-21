Россиянка Анна Калинская сыграет против австрийки Юлии Грабер во втором круге Australian Open. Матч пройдет 22 января в Мельбурне, начало — в 05:00 мск.
Калинская
В этом сложно поверить, но Анна всего лишь второй раз в карьере прошла раунд на австралийском мэйджоре.
Интересно, что в предыдущий раз (в 2024 году) она в итоге дошла до четвертьфинала.
Текущий турнир Каалинская начала с победы над представительницей Великобритании Сонай Картал — 7:6, 6:1.
В этом сезоне Калинская пока ни разу не выигрывала больше одного матча.
Прогнозы и ставки на Australian Open
В начале января она прошла один раунд на «пятисотнике» в Брисбене — после победы над Терезой Валентовой проиграла Джессике Пегуле (2:6, 6:2, 4:6).
На турнире в Аделаиде Анна в первом круге разгромила Елену Габриэлу Рузе, а во втором уступила на решающем тай-брейке Виктории Мбоко.
Грабер
Юлия тем временем второй раз в карьере прошла раунд на турнире «Большого шлема».
В 2023 году она выиграла один матч в основной сетке Ролан Гаррос.
В первом круге текущего турнира Грабер одержала победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто — 7:5, 2:6, 6:4.
Ранее в январе 29-летняя теннисистка проиграла соотечественнице Синье Краус на старте турнира в Окленде и не прошла квалификацию в Хобарте.
Также важно уточнить, что Грабер закрепилась в топ-100 во многом благодаря неплохим выступлениям на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.10, победу Грабер букмекеры предлагают за 6.80.
Прогноз: Анну ждет встреча с довольно опытной соперницей, которая при этом гораздо увереннее чувствует себя на грунте, а не на харде. Вполне вероятно, что россиянке снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.
Рекомендуемая ставка: победа Калинской с форой по геймам (-6,5) за 2.05.