прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.05

Россиянка Анна Калинская сыграет против австрийки Юлии Грабер во втором круге Australian Open. Матч пройдет 22 января в Мельбурне, начало — в 05:00 мск.

Калинская

В этом сложно поверить, но Анна всего лишь второй раз в карьере прошла раунд на австралийском мэйджоре.

Интересно, что в предыдущий раз (в 2024 году) она в итоге дошла до четвертьфинала.

Текущий турнир Каалинская начала с победы над представительницей Великобритании Сонай Картал — 7:6, 6:1.

В этом сезоне Калинская пока ни разу не выигрывала больше одного матча.

Прогнозы и ставки на Australian Open

В начале января она прошла один раунд на «пятисотнике» в Брисбене — после победы над Терезой Валентовой проиграла Джессике Пегуле (2:6, 6:2, 4:6).

На турнире в Аделаиде Анна в первом круге разгромила Елену Габриэлу Рузе, а во втором уступила на решающем тай-брейке Виктории Мбоко.

Грабер

Юлия тем временем второй раз в карьере прошла раунд на турнире «Большого шлема».

В 2023 году она выиграла один матч в основной сетке Ролан Гаррос.

В первом круге текущего турнира Грабер одержала победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто — 7:5, 2:6, 6:4.

Ранее в январе 29-летняя теннисистка проиграла соотечественнице Синье Краус на старте турнира в Окленде и не прошла квалификацию в Хобарте.

Также важно уточнить, что Грабер закрепилась в топ-100 во многом благодаря неплохим выступлениям на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинскую в этом матче можно поставить за 1.10, победу Грабер букмекеры предлагают за 6.80.

Прогноз: Анну ждет встреча с довольно опытной соперницей, которая при этом гораздо увереннее чувствует себя на грунте, а не на харде. Вполне вероятно, что россиянке снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

2.05 Победа Калинской с форой по геймам (-6,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Калинская — Грабер принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Рекомендуемая ставка: победа Калинской с форой по геймам (-6,5) за 2.05.