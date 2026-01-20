Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Кантена Алиса во втором круге Australian Open. Матч пройдет 21 января в Мельбурне, начало — в 04:30 мск.

Медведев

Даниил начал турнир с победы над Йеспером де Йонгом.

Несмотря на то, что россиянину не понадобилась дополнительная партия, все равно нельзя сказать, что матч получился простым — 7:5, 6:2, 7:6.

Но здесь важно отметить, что соперник сыграл гораздо лучше, чем ожидалось.

Медведев прервал серию из четырех поражений на «Больших шлемах». В прошлом году он проиграл во втором раунде Australian Open и уступил на старте Ролан Гаррос, Уимблдона и US Open.

Прогнозы и ставки на Australian Open

При этом текущая победная серия Медведева составляет уже шесть матчей.

В начале января Даниил выиграл турнир в Брисбене. В финале он обыграл Брэндона Накашиму, а в остальных раундах его соперниками были Мартон Фучович, Фрэнсис Тиафо, Камиль Майхшак и Алекс Микельсен.

Алис

Кантен тем временем третий год подряд вышел во второй круг Australian Open.

Тут, правда, сразу стоит сказать, что ранее француз ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки мельбурнского мэйджора.

На этот раз Алис выиграл в первом раунде у чилийца Алехандро Табило — 6:2, 6:2, 7:6.

Интересно, что в этом году Алис провел уже девять матчей.

В первой половине января Кантен прошел квалификацию и выиграл по одному матчу в основной сетке турниров в Брисбене и Аделаиде. В первом случае он проиграл Брэндону Накашиме, а во втором — Томашу Махачу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Алиса букмекеры предлагают за 5.85.

Прогноз: в прошлом году Даниил обыграл Кантена на траве в Галле, а в 2023-м на харде в Майами. При этом в обоих случаях он не отдал ни сета французскому теннисисту. Скорее всего, в предстоящем матче тоже не дойдет до настоящей интриги.

1.97 Победа Медведева в трех сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Медведев — Алис принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева в трех сетах за 1.97.