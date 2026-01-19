прогноз на матч Australian Open, ставка за 2.07

Россиянка Людмила Самсонова сыграет против немки Лауры Зигемунд в первом круге Australian Open. Матч пройдет 20 января в Мельбурне, начало — в 08:30 мск.

Зигемунд

Лаура в новом сезоне до сих пор провела лишь один неполный матч.

Немецкая теннисистка не смогла завершить встречу с Верой Звонаревой в первом раунде квалификации турнира в Аделаиде.

В связи с этим сейчас сложно сказать, удалось ли Зигемунд как следует подготовиться и восстановиться к австралийскому мэйджору.

Зигемунд начала год в статусе теннисистки топ-50. В текущей версии рейтинга она занимает 48-е место. Если что, через несколько месяцев ей исполнится 38 лет.

В прошлом году Зигемунд слабо провела первую половину сезона, но зато потом дошла до четвертьфинала на Уимблдоне, выиграла два матча на US Open и добралась до 1/4 финала на «тысячнике» в Ухане.

Самсонова

Людмила тем временем уже успела сыграть на двух турнирах.

В начале января россиянка дошла до четвертьфинала в Брисбене.

На австралийском «пятисотнике» Самсонова обыграла Эмерсон Джонс и Александру Соснович, после чего уступила Джессике Пегуле.

В Аделаиде Самсонова не прошла первый раунд, сразу проиграв чемпионке Уимблдона-2023 Маркете Вондроушовой.

В предыдущих сезонах Людмила ни разу не выигрывала в Мельбурне больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зигемунд в этом матче можно поставить за 4.25, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: Людмила проиграла два предыдущих матча против немки. Правда, это было довольно давно — в 2023-м в Чжэнчжоу и 2024-м в Аделаиде. При этом в 2022-м россиянка обыграла Зигемунд в Штутгарте и Кливленде.

Но сейчас важно важно учитывать, что Лаура, похоже, приехала в Мельбурн не в лучшей форме. В связи с этим считаем, что Самсонова пройдет во второй круг.

Рекомендуемая ставка: победа Самсоновой с форой по геймам (-5,5) за 2.07.