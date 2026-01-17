прогноз на матч Australian Open, ставка за 3.14

Немец Александр Зверев сыграет против канадца Габриэла Диалло в первом круге Australian Open. Матч пройдет 18 января в Мельбурне, начало — в 05:00 мск.

Зверев

Саша в прошлом году остановился в шаге от титула на австралийском мэйджоре.

В 2025-м немецкий теннисист проиграл в финале итальянцу Яннику Синнеру.

Годом ранее, в 2024-м, Зверев добрался до полуфинала, в котором уступил Даниилу Медведеву.

Зверева никогда нельзя недооценивать, но пока есть ощущение, что он не сможет повторить прошлогодний результат и защитить 1300 очков.

Прогнозы и ставки на Australian Open

В новом сезоне Зверев до сих пор провел лишь два официальных матча: на командном турнире United Cup третья ракетка мира одержал победу над Таллоном Грикспором и проиграл Хуберту Хуркачу.

Диалло

Габриэл начал новый сезон в статусе игрока топ-50.

Канадский теннисист занимает 41-е место в текущей версии рейтинга ATP.

В прошлом году Диалло провел первый полноценный сезон на уровне основного тура.

Главным успехом Диалло стала победа на травяном турнире в Хертогенбосе. Кроме того, прошлой весной он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.

Но также стоит обратить внимание, что в 2025-м он ни разу не выигрывал на харде два матча подряд.

В начале нового сезона Диалло прошел раунд на турнире в Гонконге и уступил 336-й ракетке мира в первом круге в Аделаиде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом мачте можно поставить за 1.12, победу Диалло букмекеры предлагают за 6.25.

Прогноз: на самом деле здесь всё не так просто, как, возможно, многие думают. Диалло вполне способен взять хотя бы сет и избежать поражения с разгромным счетом.

1.97 Тотал сетов больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Зверев — Диалло принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 1.97.

Также можно рассмотреть ставку на то, что канадец заберет первую партию. Зверев часто тяжело начинает матчи.

3.14 Диалло выиграет первый сет — да Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.14 на матч Зверев — Диалло позволит вывести на карту выигрыш 2140₽, общая выплата — 3140₽

Ставка: Диалло выиграет первый сет за 3.14.