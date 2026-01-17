Немец Александр Зверев сыграет против канадца Габриэла Диалло в первом круге Australian Open. Матч пройдет 18 января в Мельбурне, начало — в 05:00 мск.
Зверев
Саша в прошлом году остановился в шаге от титула на австралийском мэйджоре.
В 2025-м немецкий теннисист проиграл в финале итальянцу Яннику Синнеру.
Годом ранее, в 2024-м, Зверев добрался до полуфинала, в котором уступил Даниилу Медведеву.
Зверева никогда нельзя недооценивать, но пока есть ощущение, что он не сможет повторить прошлогодний результат и защитить 1300 очков.
Прогнозы и ставки на Australian Open
В новом сезоне Зверев до сих пор провел лишь два официальных матча: на командном турнире United Cup третья ракетка мира одержал победу над Таллоном Грикспором и проиграл Хуберту Хуркачу.
Диалло
Габриэл начал новый сезон в статусе игрока топ-50.
Канадский теннисист занимает 41-е место в текущей версии рейтинга ATP.
В прошлом году Диалло провел первый полноценный сезон на уровне основного тура.
Главным успехом Диалло стала победа на травяном турнире в Хертогенбосе. Кроме того, прошлой весной он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде.
Но также стоит обратить внимание, что в 2025-м он ни разу не выигрывал на харде два матча подряд.
В начале нового сезона Диалло прошел раунд на турнире в Гонконге и уступил 336-й ракетке мира в первом круге в Аделаиде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом мачте можно поставить за 1.12, победу Диалло букмекеры предлагают за 6.25.
Прогноз: на самом деле здесь всё не так просто, как, возможно, многие думают. Диалло вполне способен взять хотя бы сет и избежать поражения с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 1.97.
Также можно рассмотреть ставку на то, что канадец заберет первую партию. Зверев часто тяжело начинает матчи.
Ставка: Диалло выиграет первый сет за 3.14.